Глава международного комитета бундестага: быстрых решений нет — в общении с Путиным Западу необходимо стратегическое терпение

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в статье для The Guardian призвал Европейский союз проявлять стратегическое терпение в отношениях с Россией, а также пытаться искать сферы общих интересов. Рёттген отметил, что это необходимо для установления мира на Украине.

Европейский союз проявил исключительную наивность, недооценив реакцию России на его постепенное расширение на восток, а также сближение Украины с Западом, пишет председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в статье для The Guardian.

В 2014 году на Западе полагали, что России придётся просто принять поворот Украины в сторону ЕС. Однако вместо этого Кремль «нарушил границы и территориальную целостность европейского государства». Рёттген называет «аннексию» Крыма «переломным моментом», когда Россия отвернулась от принципов Хельсинкского заключительного акта 1975 года, которые в 1990 году были подтверждены в Парижской хартии.

Это подвело черту под европейским послевоенным порядком, полагает немецкий политик. По его словам, это означает, что конфликт между Россией и Украиной нельзя назвать двусторонним вопросом.

Рёттген считает, что продолжение Россией её «захватнических» действий было лишь вопросом времени. Так, по его словам, после открытия Крымского моста через Керченский пролив в мае 2018 года, Россия постепенно устанавливала контроль над Азовским морем.

«Россия фактически захватила Азовское море при помощи военных средств», — утверждает Рёттген.

По его мнению, президент России Владимир Путин стремится противопоставить страну западному либеральному порядку, поэтому дестабилизация других государств уже давно стала основным принципом его внешней политики.

Однако здесь важно понимать, что Путин действует не с позиции силы, а с позиции слабости. Так, экономические прогнозы России весьма неутешительны, как и рейтинг поддержки российского лидера. Кроме того, страна теряет влияние на мировой арене. Всё это, по словам Рёттгена, вызывает опасения в России и заставляет страну пытаться остановить свой упадок последними доступными ей средствами: военной мощью и контролем над доступом к энергетическим ресурсам.

Рёттген отмечает, что в настоящий момент ЕС должен быть последовательным и единодушным в выстраивании отношений с Россией, при этом о военных средствах не может быть и речи.

По его словам, ЕС должен добиться освобождения Россией украинских моряков. Несмотря на то, что Керченский пролив был вновь открыт для украинских кораблей, Москва должна гарантировать свободу навигации в Азовском море. Кроме того, обе стороны должны вернуться к исполнению Минских договорённостей 2015 года.

Без соблюдения вышеуказанных условий невозможно снятие антироссийских санкций, подчёркивает немецкий политический деятель.

Однако помимо этого Германия должна отказаться от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, Россия должна гарантировать, что продолжит доставлять газ в Европу через территорию Украины.

В своей статье для The Guardian Норберт Рёттген подчёркивает, что европейцам не стоит рассчитывать на быстрое решение проблем в отношениях с Москвой, а без диалога с Россией невозможно вернуть мир на Украину. В общении с Путиным Западу необходимо проявлять «стратегическое терпение» и пытаться искать общие интересы.