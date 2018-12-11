СТРАНА.ua: регламентный комитет ПАСЕ выступил за смягчение антироссийских санкций

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла процедурные изменения, которые смягчают те санкции, которые могут быть применены к её членам. Как пишет «Страна.ua», по мнению европейских политиков, это решение является первым шагом для преодоления кризиса в отношениях между Советом Европы и Россией.

Комитет по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы в Париже принял процедурные изменения, которые смягчают те санкции, которые могут быть применены к её членам. Как пишет «Страна.ua», в соответствии с принятым решением, стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета.

По мнению члена комитета, немецкого депутата Андрея Хунко, это решение является первым шагом «для преодоления кризиса» в отношениях между Советом Европы и Россией, также он назвал его «важным сигналом о том, что можно выйти из санкционного тупика».

Большая часть членов комитета выступила за изменения регламента.

Как напоминает издание, Россия лишилась голоса в ПАСЕ 4 года назад. При этом уплату взносов в бюджет Совета Европы Москва прекратила только летом 2017 года. Ежегодный взнос России составлял почти 10% бюджета организации. Бюджет Совета Европы на 2019 год готовится без учёта финансового взноса России.