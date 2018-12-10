WSJ: Тимошенко «обхаживает» Вашингтон, пытаясь поправить имидж

Юлия Тимошенко на этой неделе отправилась в столицу США, где пообщалась с рядом американских официальных лиц, пишет The Wall Street Journal. Как подчёркивается в материале издания, визит экс-премьера Украины, вновь оказавшейся одним из главных кандидатов в президенты, явно был попыткой «политического ребрендинга»: Тимошенко попыталась показать американским чиновникам, что она их надёжный союзник и списать свои прошлые неудачи на «клеветническую кампанию», о существовании которой стало известно в последние месяцы.

«Скандальная» бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая в очередной раз стала на родине одним из главных претендентов на президентский пост, на этой неделе посетила Вашингтон с целью провести «своеобразный ребрендинг», сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает обозреватель издания, Тимошенко попыталась показать себя в американской столице «надёжным партнёром» США в деле борьбы против «российской агрессии», а также продемонстрировать, что её прошлые «неудачи в роли лидера» были плодом «клеветнической кампании». Об этой кампании стало недавно известно из показаний Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа; Манафорт, в частности, сообщил, что в 2012 году по заказу экс-президента Украины Виктора Януковича нанял группу бывших европейских лидеров с целью дискредитировать её в Вашингтоне, уточняется в статье.

Сама Тимошенко в беседе с корреспондентом WSJ подчеркнула, что откровения Манафорта должны устранить любые опасения Вашингтона по поводу её прошлого и призвала США в случае её победы на предстоящих президентских выборах на Украине поддержать её инициативу по дипломатическому урегулированию конфликта с Россией. «Я считаю, что это (кампания Манафорта. — ИноТВ) — почётный знак мне за то, что я сделала для Украины», — также заявила кандидат.

По данным WSJ, за время своего визита в Вашингтон Тимошенко успела встретиться с целым рядом видных конгрессменов и политиков, включая сенаторов Тома Коттона (Арканзас) и Дика Дёрбина (Иллинойс), спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера, а также представителей нескольких крупных аналитических центров. В рамках этих встреч экс-премьер заявила о своём желании заручиться поддержкой США по вопросу «конкретных действий в ответ на российскую агрессию», а также в плане «её инициативы по проведению переговоров для достижения нового мирного решения конфликта», говорится в материале. В интервью WSJ Тимошенко отметила, что добивается ужесточения финансовых санкций против российских юрлиц, ускорения вступления Украины в НАТО и расширения военной помощи, и подчеркнула: «По сути, главным шагом для нас всех будет прекращение агрессии».

Тимошенко — «бывший энергетический магнат» и вот уже почти два десятилетия «то приходит к власти, то её теряет», напоминает читателям обозреватель WSJ. Между тем, её прошлая политическая деятельность так и не завершилась обещанными реформами и «омрачалась внутриполитическими распрями», из-за чего к ней по сей день скептически относятся некоторые американские чиновники. Их, в частности, смущают связи кандидата с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, который за время пребывания у власти похитил несколько миллионов долларов государственных средств и был признан американским судом виновным в отмывании денег.

В 2011 году Виктор Янукович отправил госпожу Тимошенко в тюрьму за то, что она «якобы превысила свои полномочия, заключив в 2009-м сделку по закупке газа в России», пишет автор. Тюремный срок испортил её репутацию на Украине и сильно ударил по её политической карьере, однако в «определённых кругах» на Западе сделал из неё «мученицу», отмечает журналист. «Сегодня вся информация раскрылась, всё в публичном доступе, и теперь стало ясно, как много усилий, денежных ресурсов и времени было потрачено на то, чтобы меня дискредитировать и разрушить мою репутацию», — прокомментировала сама Тимошенко в интервью WSJ.

Освободившись из тюрьмы после «революции» 2014 года на Украине и свержения Януковича, Тимошенко выступила на главной площади Киева с обращением к гражданам — и получила весьма «холодный приём»; тогда казалось, что ей вряд ли удастся вернуться в политику, и многие заявляли, что она стала «пережитком» той основанной на «волевых личных качествах» и «кулуарных сделках» политики, которую и должна была похоронить революция, подчёркивается в статье. Тем не менее, поскольку нынешний украинский лидер Пётр Порошенко не сумел сдержать многие свои предвыборные обещания, Тимошенко теперь «получила шанс реализовать свои политические чаяния» — и согласно последним соцопросам, она уже опережает Порошенко, пишет автор.

Если госпожа экс-премьер в марте 2019-го всё же победит в президентской гонке, для неё это будет «третий срок у власти», после двух пребываний в кресле главы правительства, напоминает обозреватель WSJ. «По всей стране можно увидеть рекламные щиты, провозглашающие её обещание вдвое снизить цены на газ в случае избрания — а ведь именно из-за такого экономического популизма западные чиновники и сомневаются в её управленческих навыках», — в заключение отмечает журналист.