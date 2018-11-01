MDR: к Украине у Меркель особый интерес — она приехала на «кастинг будущих президентов»

Главная цель визита канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину — это «кастинг будущих президентов», сообщает MDR. Она хочет «прощупать почву» и присмотреться к самым перспективным кандидатам, среди которых нынешний глава государства Пётр Порошенко и бывший премьер Юлия Тимошенко. Проблема в том, что оба эти варианта не идеальны, отмечает издание.
Более важного союзника, чем Германия, у Украины нет ни в Европе, ни в мире, пишет MDR. Один тот факт, что украинский президент Пётр Порошенко приезжал к главе ФРГ Ангеле Меркель уже 13 раз, многое говорит о значении этих политических отношений. К тому же Берлин стал инициатором минского процесса, по сути, добровольно взяв на себя ответственность за урегулирование сложнейшего конфликта.
Но в этот раз не Порошенко прилетает в Берлин, а Меркель — в Киев. У неё запланированы встречи с президентом страны, премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и председателями политических фракций. На повестке дня обсуждение Минского соглашения, ситуации в Донбассе и «аннексированном» Крыму, а также дипломатического кризиса между Киевом и Москвой в Азовском море. Также канцлер собирается обсудить возможность проведения миссии ООН на востоке Украины.
Но это вовсе не главная причина, по которой Меркель приезжает в Киев именно сейчас. Хотя официально президентские выборы в стране начнутся только 31 декабря, уже сейчас повсюду видна политическая реклама потенциальных кандидатов. К тому же осенью 2019 года пройдут парламентские выборы, так что этот период станет решающим для определения дальнейшего будущего страны. И в связи с этим у Берлина и Брюсселя возникла проблема с выбором подходящего кандидата из самых перспективных претендентов на пост главы государства. Поэтому Меркель и приехала в страну на «кастинг будущих президентов». Она хочет «прощупать почву».
Политики в Берлине, а также весь Запад не скрывает, что победа нынешней фаворитки, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко будет не оптимальной, продолжает издание. Её считают популисткой, представительницей старой системы, которая заключала сомнительные газовые сделки и не добилась никаких успехов, пробыв два срока на посту премьера. Но всё это не мешает ей лидировать во всех важных опросах. Она точно попадёт во второй тур выборов, вопрос, однако в том, кто будет её соперником.
Президент Порошенко, который сейчас проводит патриотическую кампанию под лозунгом «Армия, язык, вера» хочет обязательно попасть во второй тур, хотя гарантий этому нет. Социологические опросы пророчат ему места от второго до пятого. Но для немецких властей и он не самый идеальный вариант. Из-за отсутствия желания проводить реформы и спорных политических решений Порошенко стал ненадёжным партнёром. Также в Берлине с беспокойством относятся к тому, что в своей риторике он всё чаще делает ставку на патриотизм. Только время покажет, поставила ли Меркель на правильную лошадь, заключает MDR.
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