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Обозреватель: Порошенко пригрозил Москве расплатой за «использование воздушных сил для нападения на Украину»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко прокомментировал международные учения «Чистое небо-2018», которые проходят на Украине. Как пишет «Обозреватель», на своей странице в соцсетях украинский президент написал, что Россия использует авиацию «для нападения на Украину», и что Москва «заплатит высокую цену» за это нападение.
Обозреватель: Порошенко пригрозил Москве расплатой за «использование воздушных сил для нападения на Украину»
Reuters

Пётр Порошенко прокомментировал военные учения «Чистое небо-2018». Как передаёт «Обозреватель», на своей странице в Facebook он написал, что Россия «заплатит высокую цену за нападение на Украину».

«Цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой. Мы сражаемся за свободу, мы сражаемся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши партнеры из США и НАТО. Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле», — написал Порошенко. 

Как отмечает издание, «российские пропагандистские СМИ» тут же распространили это заявление, а россияне «разразились угрозами из-за мощного послания президента Украины».

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Обозреватель Украина Европа
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