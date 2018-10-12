1+1: Порошенко поблагодарил Варфоломея за «духовное освобождение Украины от Империи»

Президент Украины Пётр Порошенко назвал решение константинопольского патриарха о предоставлении автокефалии украинской церкви грандиозным историческим событием. Как передаёт «1+1», Порошенко также призвал украинцев «не поддаваться на провокации московской агентуры» и не допустить насилия в процессе объединения церкви.

Украинский президент назвал грандиозным историческим событием решение Вселенского патриарха (о предоставлении автокефалии украинской церкви. — ИноТВ). При этом Пётр Порошенко призвал украинцев не поддаваться на провокации московской агентуры и не допустить насилия в процессе объединения церкви.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Томос * — это фактически ещё один акт провозглашения независимости Украины. Империя теряет один из последних рычагов влияния на свою бывшую колонию. Для нас собственная церковь — это гарантия нашей духовной свободы. Это залог нашего общественного согласия.

Дата выхода в эфир 12 октября 2018 года.



* Томос — указ предстоятеля поместной православной церкви по какому-либо важному вопросу церковного устройства. Здесь имеется в виду указ константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви — Прим. ИноТВ.