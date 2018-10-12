1+1: Порошенко поблагодарил Варфоломея за «духовное освобождение Украины от Империи»

13:24
Посол Франции рассказала о торгово-экономических отношениях с Россией
Посол Франции в России Сильви Берманн в беседе с «Известиями» рассказала о торгово-экономических отношениях двух стран.
13:22
Толстой рассказал о возможных последствиях предоставления автокефалии церкви на Украине
Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой рассказал о возможных последствиях предоставления Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии.
13:20
Федерация бокса России поздравила Гассиева с 25-летием
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поздравил экс-чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) Мурата Гассиева с 25-летием.
13:20
В Кремле обеспокоены решениями синода Константинопольского патриархата
В Кремле обеспокоены решениями синода Константинопольского патриархата относительно православной церкви на Украине. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:08
Усэйн Болт забил первый мяч за футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс»
Ямайский легкоатлет Усэйн Болт оформил дебютный гол в составе австралийской футбольной команды «Сентрал Кост Маринерс».
13:07
В Кремле ответили на заявление Порошенко об оружии в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко, который призвал военных в Донбассе применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.
13:05
Главный тренер хоккейного «Трактора» Титов подал в отставку
Герман Титов, главный тренер челябинского «Трактора», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подал в отставку.
13:04
Эстония закупит противотанковое оружие за €40 млн
Центр оборонных инвестиций Эстонии в пятницу объявил о проведении тендера на покупку дальнобойных противотанковых систем стоимостью €40 млн, сообщает Postimees.
13:04
Саудовская делегация прибыла в Анкару по делу о пропавшем журналисте
Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Турцию для участия в расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
12:57
Глава МИД Киргизии объявил об отставке
Глава Министерства иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев заявил о решении уйти в отставку. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.
12:55
Боец Диас призвал главу UFC разрешить драться Тухугову, оскорбив последнего
Американский боец смешанного стиля Нэйт Диас обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту с призывом не дисквалифицировать россиянина Зубайру Тухугова.
12:53
Дворкович объяснил намерение выйти из подверженных санкциям структур
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что намерен выйти из всех структур, которые подвержены санкционным рискам, из-за нежелания ставить ФИДЕ под удар.
12:46
Саратовский министр отправлена в отставку после слов о прожиточном минимуме
Министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова отправлена в отставку после своих слов о преимуществах жизни на прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей.
12:46
Вице-премьер Борисов доложил Путину о ситуации с аварией «Союза»
Вице-премьер Юрий Борисов кратко доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации с аварией корабля «Союз».
12:46
Команда «Формулы-1» «Уильямс» подписала пилота Расселла, который выиграл гонку поддержки на Гран-при России
Команда «Уильямс», выступающая в чемпионате «Формулы-1», объявила о подписании контракта с британским пилотом Джорджем Расселлом.
12:39
Климкин обвинил Россию в попытках использовать ситуацию в Закарпатье
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия пытается использовать для себя ситуацию в Закарпатье, что, по его словам, опасно для Европы.
12:29
Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры СИЗО «Бутырка»
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также младшего брата Кокорина Кирилла доставили в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
12:28
Эксперты составили рейтинг цен на аренду жилья в регионах России
Эксперты составили рейтинг цен на аренду жилья в российских регионах. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на исследование, проведённое порталом «Мир квартир».
12:22
Слушания по делу Нурмагомедова и Макгрегора пройдут 24 октября
Атлетическая комиссия штата Невада (NASC) назначила дату первого слушания по делу россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, устроивших беспорядки после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
12:20
В Москве прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского
В Москве прошла акция в поддержку руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве.
12:04
Путин прибыл в Могилёв
Президент России Владимир Путин прибыл в белорусский Могилёв, сообщает РИА Новости.
12:00
Овечкин подрался с хоккеистом Вудом, который брал автограф у россиянина два года назад
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в массовой драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
11:56
Из Петропавловской крепости украли маску льва
Из залов Государева бастиона Петропавловской крепости, где проходит выставка «Музей архитектурной керамики», пропал экспонат, являющийся деталью декоративного карниза.
11:53
Путин поручил проработать вопрос создания технопарка на острове Русский
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о придании острову Русский специального правового статуса, а также о создании на острове технопарка.
11:41
Первые поезда МЦД начнут тестировать в декабре
Первые поезда Московских центральных диаметров (МЦД) начнут тестировать в декабре 2018 года. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт мэра столицы.
11:36
Прокуратура Байконура начала проверку в связи с аварией «Союза»
Прокуратура комплекса Байконур начала проверку в связи с аварией корабля «Союз МС-10», заявили в пресс-службе ведомства.
11:33
Фигуристка Трусова занимает первое место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Ереване
Россиянка Александра Трусова лидирует после исполнения короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Ереване.
11:30
Российские сапёры очистят леса Лаоса от авиабомб США
Российские сапёры прибыли в Лаос, где за пять месяцев собираются очистить от американских авиабомб более 100 га леса.
11:28
СК возбудил дело по факту ДТП в Чувашии
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП в Чувашии, в результате которого погибли 11 человек. Об этом заявили в пресс-службе СК России по области.
11:23
Посольство России о демонтаже памятника советскому воину в Литве: постыдное явление
В посольстве России в Литве осудили демонтаж памятника советскому воину-освободителю, установленного рядом с деревней Мирославас. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
11:21
Путин поручил разработать программу развития Дальнего Востока до 2035 года
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2019 года разработать и представить в Кремль национальную программу развития Дальнего Востока, рассчитанную до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
11:15
На станции московского метро «Деловой центр» пройдёт турнир по смешанным единоборствам
Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил о проведении турнира по смешанным единоборствам в московском метрополитене.
11:05
Посольство России запросило власти Турции о задержании россиян
Посольство России в Турции направило запрос турецким властям в связи с задержанием российских граждан по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство»*.
11:01
Российские спортсмены завоевали шесть медалей в пятый день юношеских Олимпийских игр
Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачёте на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе.
10:59
Семьи погибших в ДТП в Чувашии получат финансовую помощь
Семьи погибших, а также пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и грузовика в Чувашии получат от властей региона финансовую помощь. Об этом сообщили в администрации главы республики.
10:53
Более 30 человек погибли из-за оползней в Уганде
Число жертв схода оползней на востоке Уганды достигло 34 человек, сообщает Sky News со ссылкой на Красный крест.
10:44
В «Роскосмосе» рассказали, когда будут получены результаты расследования ЧП с «Союзом МС-10»
Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв рассказал, когда будут получены первые результаты расследования инцидента с кораблём «Союз МС-10».
10:39
Жена Мамаева: боюсь выйти из дома — мне угрожают физической расправой
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о видео, которым её шантажируют во время расследования дела её мужа об избиении двух человек.
10:35
Германия экстрадирует подозреваемого в убийстве болгарской журналистки
Власти Германии экстрадируют Северина Красимирова, подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает AFP со ссылкой на решение суда.
10:31
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк повысил ставки по всей линейке действующих вкладов в рублях.
10:26
Российский гимнаст Найдин завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх
Россиянин Сергей Найдин завоевал серебряную медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике в многоборье на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
10:20
В Московском зоопарке появился детёныш альпака
В столичном зоопарке появился детёныш альпака. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт мэра Москвы.
10:12
Рогозин: полёт Овчинина и Хейга на МКС запланирован на весну 2019 года
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что полёт на Международную космическую станцию (МКС) россиянина Алексея Овчинина и астронавта из США Ника Хейга запланирован на весну 2019 года.
10:10
Жена Мамаева: почему закон не работает так, как должен?
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала ситуацию со своим мужем, которого арестовали на два месяца и поместили в следственный изолятор.
10:06
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
09:59
СМИ: США отозвали ряд сотрудников ФБР из Азии из-за жалоб на поведение
Соединённые Штаты отозвали ряд сотрудников Федерального бюро расследований из нескольких стран Азии в связи с их неподобающим поведением, связанным с вечеринками.
09:54
Гол и три передачи Панарина помогли «Коламбусу» одержать победу над «Флоридой» в матче НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» на выезде нанёс поражение клубу «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
09:48
Россия и Узбекистан заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией
Министры обороны России и Узбекистана Сергей Шойгу и Абдусалом Азизов подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией.
09:35
СМИ: Нурмагомедов и Макгрегор временно отстранены от UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор временно отстранены от соревнований Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
09:35
Белоруссия получила шестой транш по линии ЕФСР на сумму $200 миллионов
Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии шестой кредитный транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на сумму $200 млн.