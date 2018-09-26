24 канал: глава Московского патриархата попал в базу сайта «Миротворец»

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрия и ещё несколько священников попали в базу сайта «Миротворец». Как пишет «Телеканал новин 24», священнослужителя назвали агентом влияния Русской православной церкви на Украине.

Главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия и ещё нескольких священнослужителей внесли в базу «Миротворец». Как пишет «Телеканал новин 24», всего туда попали семь представителей УПЦ МП.

«Агент влияния Русской православной церкви на Украине. Противник создания независимой поместной церкви на Украине», — пишут о митрополите Онуфрии в базе.

Как отмечает портал, священнослужители попали в базу «Миротворца» из-за своего категорического отказа поддержать автокефалию на Украине. Кроме главы УПЦ МП, в списках «Миротворца» значатся архиепископы Новокаховский и Геничевский, Львовский и Галицкий, Криворожский и Никопольский, Каменецк-Подольский и Городоцкий, а также главы Хустской и Виноградовской епархии и Донецкой епархии.

«Миротворец» — неправительственная организация, которая занимается «исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».