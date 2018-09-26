24 канал: глава Московского патриархата попал в базу сайта «Миротворец»

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрия и ещё несколько священников попали в базу сайта «Миротворец». Как пишет «Телеканал новин 24», священнослужителя назвали агентом влияния Русской православной церкви на Украине.
Главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия и ещё нескольких священнослужителей внесли в базу «Миротворец». Как пишет «Телеканал новин 24», всего туда попали семь представителей УПЦ МП.
«Агент влияния Русской православной церкви на Украине. Противник создания независимой поместной церкви на Украине», — пишут о митрополите Онуфрии в базе.
Как отмечает портал, священнослужители попали в базу «Миротворца» из-за своего категорического отказа поддержать автокефалию на Украине. Кроме главы УПЦ МП, в списках «Миротворца» значатся архиепископы Новокаховский и Геничевский, Львовский и Галицкий, Криворожский и Никопольский, Каменецк-Подольский и Городоцкий, а также главы Хустской и Виноградовской епархии и Донецкой епархии.
«Миротворец» — неправительственная организация, которая занимается «исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак предложил Совету Федерации поддержать празднование в 2024 году на федеральном уровне 300-летия со дня рождения философа Иммануила Канта, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Немецкий журналист Юлиан Рёпке заподозрил ведущего редактора Sputnik Deutschland Александру Конкину в «шпионаже», проведя собственное расследование по фотографии, на которой россиянка запечатлена рядом с послом ФРГ в России Рюдигером фон Фритшем.
Олимпийский чемпион, президент федерации бобслея Александр Зубков и заслуженный мастер спорта России, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко в беседе с НСН оценили предложение Турции провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026.
Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерение украинской компании «Нафтогаз» добиваться в Стокгольмском арбитраже от «Газпрома» компенсации разницы между стоимостью импорта газа из Евросоюза и ценой, установленной решением суда.
Александр Ной, председатель комитета немецкого бундестага по обороне и депутат от партии «Левые», в беседе с «Известиями» оценил поддержку канцлером Германии Ангелой Меркель идеи создания Европейского совета безопасности и Европейских сил военного вмешательства.
В подразделениях МВД России выдали 2,4 млн биометрических загранпаспортов в январе — августе 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Дмитрий Кириченко, экс-нападающий сборной России по футболу, ныне входящий в тренерский штаб «Уфы», считает, что все реформы, которые намерена проводить Международная федерация футбола (ФИФА), направлены на увеличение зрелищности игры.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН оценил заявление заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина о том, что Пекин и Москва способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.
В Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении 20-летнего инвалида. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил реакцию участников 73-й сессии Генассамблеи ООН на слова президента США Дональда Трампа об успехах, которых он достиг в сравнении со своими предшественниками.
Дмитрий Кириченко, бывший нападающий сборной России по футболу, ныне входящий в тренерский штаб «Уфы», прокомментировал идею введения послематчевой серии пенальти на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2022 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно об «определённой внутренней напряжённости» в Ингушетии, глава государства Владимир Путин получает всю необходимую информацию по этому вопросу.
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов прокомментировал информацию о намерении Международной федерации футбола (ФИФА) ввести послематчевые пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Экс-спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов, который в настоящее время является селекционером в калининградской «Балтике», рассказал, что в 2012 году состав красно-зелёных могли пополнить несколько известных футболистов.