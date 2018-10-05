Euronews: в Румынии готовят референдум о запрете однополых браков

Уже в эти выходные в Румынии проведут референдум по вопросу о запрете однополых браков и изменении юридической формулировки брака на «союз мужчины и женщины». Между тем всего несколько дней назад Конституционный суд Румынии фактически признал однополые пары семьями, разрешив им проживать в стране, если хотя бы один партнёр является гражданином ЕС, передаёт Euronews.

В Румынии в выходные состоится референдум по вопросу фактического конституционного запрета однополых браков. Сейчас понятие брака сформулировано нейтрально: «супружеский союз». Эту фразу предлагается заменить на «союз мужчины и женщины». Соответствующую инициативу выдвинули ещё в позапрошлом году.

Однополые связи в Румынии были декриминализированы в середине 1990-х, а в 2000-м была запрещена дискриминация по признаку сексуальной ориентации. Традиционалисты уверены, что этого более чем достаточно.

МУЖЧИНА: Они хотят усыновлять детей — каким образом, каких детей? Любой ребёнок получается от союза женщины и мужчины. Так пусть заводят собственных детей! Посмотрим, как у них получится.

В то же время всего несколько дней назад Конституционный суд Румынии фактически признал однополые пары семьями, разрешив им проживать на территории страны, если хотя бы один партнёр является гражданином ЕС.

Дата выхода в эфир 05 октября 2018 года.