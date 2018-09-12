Le Figaro: румынские сенаторы согласовали проведение референдума о запрете однополых браков

Большинство румынских сенаторов проголосовали за проведение референдума о закреплении в Конституции запрета на заключение однополых браков, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, инициатива проведения референдума исходит от близких к православной церкви организаций.
Большинство румынских сенаторов проголосовали за проведение референдума о закреплении в Конституции запрета на заключение гомосексуальных браков, сообщает Le Figaro.
Если Румыния проголосует в пользу запрета, в Конституцию страны будет внесена поправка, согласно которой браком будет считаться «союз между мужчиной и женщиной», а не «между супругами», как сейчас.
И хотя румынское законодательство не разрешает заключать гомосексуальные браки, новая инициатива, по словам её противников, может осложнить или вовсе свести на нет возможность изменения закона в пользу гомосексуальных пар в долгосрочной перспективе.
Как отмечает Le Figaro, референдум, который уже был одобрен нижней палатой парламента, может состояться 7 октября. Он будет проведён по инициативе множества организаций, близких к православной церкви, которая заявляет, что ей удалось собрать 3 млн подписей в поддержку референдума.
Капитан сборной России по баскетболу, чемпион Евролиги и бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон в беседе с «Известиями» рассказал о команде в преддверии игр против Чехии и Болгарии в рамках квалификации чемпионата мира 2019 года.
Российский банковский сектор при поддержке Центрального банка сможет устоять перед возможными новыми санкциями Соединённых Штатов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе Восточного экономического форума.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT принятие Европейским парламентом резолюции об угрозе отступления Венгрией от основополагающих демократических ценностей ЕС.
Ведущий ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин в беседе с kp.ru рассказал, почему выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не общался с
россиянами, имена которых фигурируют в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил об усилении ветра в столице 12 и 13 сентября и призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах и не парковаться около деревьев и рекламных конструкций.
Министр транспорта России Евгений Дитрих поддержал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева об оснащении такси тахографами или их аналогами (копия письма есть в распоряжении RT). Отмечается, что в настоящее время данный вопрос прорабатывается различными ведомствами.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала тот факт, что представитель Национального профсоюза журналистов Франции (SNJ-CGT) Патрик Каменка назвал опасным и вызывающим беспокойство доклад французских властей с предложением не аккредитовывать в стране работников телеканала RT и агентства Sputnik.