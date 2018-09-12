Le Figaro: румынские сенаторы согласовали проведение референдума о запрете однополых браков

Большинство румынских сенаторов проголосовали за проведение референдума о закреплении в Конституции запрета на заключение гомосексуальных браков, сообщает Le Figaro.

Если Румыния проголосует в пользу запрета, в Конституцию страны будет внесена поправка, согласно которой браком будет считаться «союз между мужчиной и женщиной», а не «между супругами», как сейчас.

И хотя румынское законодательство не разрешает заключать гомосексуальные браки, новая инициатива, по словам её противников, может осложнить или вовсе свести на нет возможность изменения закона в пользу гомосексуальных пар в долгосрочной перспективе.

Как отмечает Le Figaro, референдум, который уже был одобрен нижней палатой парламента, может состояться 7 октября. Он будет проведён по инициативе множества организаций, близких к православной церкви, которая заявляет, что ей удалось собрать 3 млн подписей в поддержку референдума.