ERR: Эстонская православная церквовь обеспокоена проектом автокефалии на Украине

Синод Эстонской православной церкви опубликовал заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с решением Константинопольского Патриархата направить двух своих иерархов в Киев для создания «украинской автокефальной Церкви». По мнению Синода, подобные шаги приведут к расколу на Украине и во всём православном мире, сообщает ERR.
Синод Эстонской православной церкви Московского Патриархата считает, что шаги Константинопольского Патриархата, направленные на предоставлению автокефалии православной церкви на Украине, ведут к расколу как на Украине, так и во всём православном мире. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на сайте Эстонской православной церкви Московского Патриархата.
В нём выражается «глубокая обеспокоенность в связи с опасным развитием церковной ситуации на Украине, вызванным односторонними действиями Константинопольского Патриархата, направившего двух своих иерархов в Киев для реализации проекта создания украинской автокефальной Церкви», что может привести «к тяжёлым последствиям как для Православия на Украине, так и для единства вселенской Церкви в целом».
По мнению Эстонской православной церкви, предоставление автокефалии приведёт к лишению Украинской православной церкви Московского патриархата её официального названия и отчуждению её имущества в пользу создаваемой Константинополем новой церковной структуры. «Если упомянутые планы будут осуществлены, Православию Украины будет нанесён тяжёлый урон, а миллионы украинских православных верующих подвергнутся дискриминации, оказавшись без своих храмов и монастырей», — говорится в заявлении.
В связи с этим Синод ЭПЦ заявил о решительном осуждении «антиканонических деяний Константинопольского Патриархата» на Украине и полной поддержке «позиции Священного Синода Русской православной церкви».
7 сентября Константинопольский Патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который Русская православная церковь считает своей канонической территорией. Священный Синод РПЦ в ответ заявил, что действия Константинопольской церкви «являются грубейшим попранием церковных канонов», а затем приостановил поминовение Русской православной церковью патриарха Варфоломея за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.
Как сообщили ранее в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси, свою поддержку каноническому православию на Украине ранее выражали патриархи Сербский, Александрийский, Иерусалимский, а также предстоятели Польской церкви и церкви Чешских земель и Словакии, представители Элладской церкви и игумен афонского монастыря Святого Павла архимандрит Парфений. Священный Синод Православной церкви в Америке призвал «отреагировать на нынешний кризис на Украине путём созыва Всеправославного Синаксиса».
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