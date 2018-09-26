Историк: визит понтифика подтвердил принадлежность Эстонии к западному христианскому миру

Тот факт, что Папа Римский посетил такую «маленькую, некатолическую страну», как Эстония, говорит о признании её принадлежности к «цивилизации западного христианского мира», уверен историк Давид Всевиов. По его мнению, визит понтифика в год 100-летия независимости стран Балтии также несёт «послание свободы», передаёт ERR.

Историк Давид Всевиов поделился в студии «Актуальной камеры» своим впечатлением о визите Папы Римского Франциска в Эстонию. По словам историка, главный ответ на вопрос, почему понтифик приехал в Эстонию, — 100 лет независимости Балтийских республик: «Политический месседж (визита) — свобода. Это слово само говорит за себя. Мы обращаем внимание на техническую сторону визита — где был, с кем встретился. Однако надо взять тексты и подумать над тем, что папа нам сказал».

«Мы утопаем в мелких делах — а он нам сказал и обратил наше внимание на то, что в мире существуют более глубокие проблемы. Поэтому тематика (послания) — память, близость людей, того, что у нас в сердцах, культура. Всё это крайне важно. Папа обратил наше внимание на что-то важное, о чём стоит задуматься», — добавил Всевиов.

По мнению Всевиова, значение этого визита не определяется числом людей, присутствовавших на том или ином мероприятии: «То, что папа посетил маленькую, некатолическую страну, — это сигнал того, что мы принадлежим цивилизации западного христианского мира».

Дата публикации 25 сентября 2018 года.