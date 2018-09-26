Историк: визит понтифика подтвердил принадлежность Эстонии к западному христианскому миру

Тот факт, что Папа Римский посетил такую «маленькую, некатолическую страну», как Эстония, говорит о признании её принадлежности к «цивилизации западного христианского мира», уверен историк Давид Всевиов. По его мнению, визит понтифика в год 100-летия независимости стран Балтии также несёт «послание свободы», передаёт ERR.
Историк Давид Всевиов поделился в студии «Актуальной камеры» своим впечатлением о визите Папы Римского Франциска в Эстонию. По словам историка, главный ответ на вопрос, почему понтифик приехал в Эстонию, — 100 лет независимости Балтийских республик: «Политический месседж (визита) — свобода. Это слово само говорит за себя. Мы обращаем внимание на техническую сторону визита — где был, с кем встретился. Однако надо взять тексты и подумать над тем, что папа нам сказал».
«Мы утопаем в мелких делах — а он нам сказал и обратил наше внимание на то, что в мире существуют более глубокие проблемы. Поэтому тематика (послания) — память, близость людей, того, что у нас в сердцах, культура. Всё это крайне важно. Папа обратил наше внимание на что-то важное, о чём стоит задуматься», — добавил Всевиов.
По мнению Всевиова, значение этого визита не определяется числом людей, присутствовавших на том или ином мероприятии: «То, что папа посетил маленькую, некатолическую страну, — это сигнал того, что мы принадлежим цивилизации западного христианского мира».
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак предложил Совету Федерации поддержать празднование в 2024 году на федеральном уровне 300-летия со дня рождения философа Иммануила Канта, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Немецкий журналист Юлиан Рёпке заподозрил ведущего редактора Sputnik Deutschland Александру Конкину в «шпионаже», проведя собственное расследование по фотографии, на которой россиянка запечатлена рядом с послом ФРГ в России Рюдигером фон Фритшем.
Олимпийский чемпион, президент федерации бобслея Александр Зубков и заслуженный мастер спорта России, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко в беседе с НСН оценили предложение Турции провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026.
Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерение украинской компании «Нафтогаз» добиваться в Стокгольмском арбитраже от «Газпрома» компенсации разницы между стоимостью импорта газа из Евросоюза и ценой, установленной решением суда.
Александр Ной, председатель комитета немецкого бундестага по обороне и депутат от партии «Левые», в беседе с «Известиями» оценил поддержку канцлером Германии Ангелой Меркель идеи создания Европейского совета безопасности и Европейских сил военного вмешательства.
В подразделениях МВД России выдали 2,4 млн биометрических загранпаспортов в январе — августе 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Дмитрий Кириченко, экс-нападающий сборной России по футболу, ныне входящий в тренерский штаб «Уфы», считает, что все реформы, которые намерена проводить Международная федерация футбола (ФИФА), направлены на увеличение зрелищности игры.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН оценил заявление заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина о том, что Пекин и Москва способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.
В Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении 20-летнего инвалида. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил реакцию участников 73-й сессии Генассамблеи ООН на слова президента США Дональда Трампа об успехах, которых он достиг в сравнении со своими предшественниками.
Дмитрий Кириченко, бывший нападающий сборной России по футболу, ныне входящий в тренерский штаб «Уфы», прокомментировал идею введения послематчевой серии пенальти на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2022 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно об «определённой внутренней напряжённости» в Ингушетии, глава государства Владимир Путин получает всю необходимую информацию по этому вопросу.
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов прокомментировал информацию о намерении Международной федерации футбола (ФИФА) ввести послематчевые пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Экс-спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов, который в настоящее время является селекционером в калининградской «Балтике», рассказал, что в 2012 году состав красно-зелёных могли пополнить несколько известных футболистов.