Корреспондент: Россия ввела ответные санкции против Украины

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09:38 Путин поздравил православных с Рождеством Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством.

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09:24 Транскавказская магистраль закрыта из-за схода лавины Из-за схода лавины движение по Транскавказской магистрали, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыто с 5:40 мск. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

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09:01 СМИ: Трансфер футболиста «Зенита» Ригони в «Ривер Плейт» сорвался Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдёт в «Ривер Плейт» и останется в российском клубе.

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