Корреспондент Оригинал

Корреспондент: Россия ввела ответные санкции против Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дмитрий Медведев подписал постановление о введении контрсанкций против Украины. Как передаёт «Корреспондент», ограничения коснутся физических и юридических лиц и предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.
Корреспондент: Россия ввела ответные санкции против Украины
Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщает пресс-служба Кабмина России.

Как продолжает издание, ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.

В частности, санкции введены в отношении главы МВД Украины Арсена Авакова. В санкционный список также вошли бывший премьер-министр Арсений Яценюк и бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош, старший сын президента Украины Алексей Порошенко, Юлия Тимошенко, Олег Тягнибок, Олег Ляшко, Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Андрей Парубий,  генпрокурор Юрий Луценко и другие.

В список вошли украинские промышленные предприятия, а также швейцарская компания Ferrexpo и две британские компании.

Как напоминает издание, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Пётр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое расширило санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введённых в предыдущие годы. На данный момент в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц из России.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

 

 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Корреспондент Украина Европа
теги
Петр Порошенко Правый сектор Россия санкции Украина Юлия Тимошенко
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров