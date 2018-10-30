Der Tagesspiegel: уход Меркель из политики обрадует только Путина

Во всём мире известие о том, что канцлер Германии Ангела Меркель уходит из политики, восприняли с беспокойством, пишет Der Tagesspiegel. Ведь вместе с ней уходят гарантии и стабильность. И только один человек будет этому рад — Владимир Путин, считает автор статьи Кристоф фон Маршал.

Канцлер Германии Ангела Меркель пользуется большой популярностью по всему земному шару, пишет Der Tagesspiegel. Она олицетворяет собой Германию, которая выступает в качестве надёжного партнёра в урегулировании различных конфликтов. В отличие от самих немцев граждане других стран не считают, что канцлер производит впечатление уставшего человека и ей нужно уйти, отмечает автор статьи Кристоф фон Маршал.

Закат её власти союзники переживают не с чувством облегчения, увлечённо гадая, кто займёт её место, а с чувством обеспокоенности из-за утраты гарантий и стабильности, продолжает издание. Германия — четвёртая по размеру экономика в мире и ведущая держава в ЕС. Что бы она ни делала, это напрямую отражается на её соседях и партнёрах, объясняет журналист.

И хотя Берлин критикуют за его внешнюю политику и политику в сфере безопасности, всё же в адрес Меркель в Брюсселе, Париже, Варшаве и Вашингтоне в основном звучат хвалебные слова. Она умеет оказать умиротворяющее воздействие, спокойно общается с разбушевавшимися политиками и смогла внести большой вклад в урегулирование самых разных европейских кризисов.

Многие радуются каждому дню, пока Меркель занимает свой пост, и с беспокойством ждут того дня, когда она с него уйдёт. И только Владимир Путин будет этому рад, считает Маршал, ведь она объединяла всю Европу в вопросе антироссийских санкций. Она — живая память о тех договорённостях, которые были достигнуты на мирных переговорах в Минске и на других саммитах. Меркель всегда может напомнить о них своим партнёрам, но, когда она уйдёт, с этим будет покончено.