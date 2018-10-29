Guardian Оригинал

Guardian: закат «звезды Меркель» грозит Европе небывалым с 1930-х годов вызовом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ослабление позиций блока ХДС/ХСС, которым руководит канцлер Германии Ангела Меркель, говорит о том, что её звезда начинает меркнуть, пишет The Guardian. При этом издание отмечает, что из-за наметившегося «конца эры Меркель» Европе предстоит столкнуться со столь серьёзным вызовом, с которым она не сталкивалась с 1930-х годов.
Guardian: закат «звезды Меркель» грозит Европе небывалым с 1930-х годов вызовом
Reuters
По мере того как блекнет звезда канцлера Германии Ангелы Меркель, Европе грозит вызов, с которым она не сталкивалась с 1930-х годов, пишет The Guardian. Благодаря прагматизму и смелой политике, ей до сих пор удавалось удержаться у власти, однако её возможное падение может иметь мрачные последствия для всего Евросоюза.   
 
«Политический некролог» канцлеру Германии Ангеле Меркель писали уже много раз после прошлогодних неудачных выборов, когда правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), находящийся в альянсе с Христианско-социальной партией (ХСС), набрал всего лишь 33% голосов. С тех пор положение дел у этого блока лишь ухудшилось.
 
Меркель удавалось оставаться у власти в течение столь долгого времени по той причине, что она намного превосходит своих противников, говорится в статье. Как напоминает издание, она заняла свой пост ещё в 2005 году и сейчас это уже её четвёртый срок в должности канцлера ФРГ. Более того, многие в Германии и за её пределами считают Меркель фактическим лидером Европы. Чёткие политические принципы, примером которых служит смелая миграционная политика открытых дверей, готовность противостоять президенту США Дональду Трампу вкупе с прагматическим восприятием границ возможного, до сих помогали ей сохранить свой пост.
 
Между тем замаячивший на горизонте «конец эры Меркель» может иметь серьёзные последствия для будущей сплочённости Европы и ЕС. Причём происходит всё это, наверно, в самый неподходящий момент, поскольку политическая раздробленность и поляризация достигли масштабов эпидемии.
 
В Европе, помимо Германии, остались ещё две ведущие региональные державы — Британия и Франция. Однако Лондон — традиционный союзник Берлина — стал лишь обузой, так как всецело занят заботами по поводу брексита, который не только наносит ущерб Евросоюзу и Великобритании, но ещё и создаёт тревожный прецедент для других членов блока.
 
А во Франции президент Эммануэль Макрон всего через полтора года после уверенной победы на выборах «утратил былой блеск». Его непопулярные реформы рынка труда не принесли обещанных результатов: безработица вновь растёт и приближается к 10%, темпы экономического роста падают. Также ему навредили несколько громких отставок, скандал вокруг его бывшего охранника, который напал на протестующего, а также его раздражающее, «квазинаполеоновское» высокомерие. Как итог, его рейтинг упал уже ниже 30%.
 
По мере того как меркнет звезда Меркель, Макрон, полагает издание, может попытаться воспользоваться намеченными на май выборами в Европарламент для того, чтобы примерить на себя «мантию европейского лидера» и укрепить свои позиции внутри страны.
 
Между тем лидер итальянской крайне правой партии «Лига» Маттео Сальвини и лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считают, что предстоящее голосование в Европейский парламент станет решающим моментом, который определит, в каком направлении будет двигаться Европа. Они оба планируют выступить за «Европу наций», свободную от «коллективистской хватки Брюсселя».
 
Успехи популистских и националистских партий в Восточной Европе и недавно в Швеции могут усилить внутреннюю политическую раздробленность в ЕС и привести к «экзистенциальному перевороту», который навсегда изменит лицо Европы. При этом внешние угрозы — со стороны России на востоке и со стороны Америки под управлением Трампа на западе — лишь усиливают ощущение надвигающегося кризиса.
 
«Политическая стабильность, сплочённость и в целом демократический консенсус Европы не сталкивались со столь серьёзным вызовом, возможно, с 1930-х годов. Меркель символизирует устойчивость, безопасность и преемственность. Если, или точнее когда, она падёт, по ней будут очень сильно скучать», — подытоживает The Guardian.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Ангела Меркель Великобритания выборы Германия Европа Европейский парламент Евросоюз Марин Ле Пен Маттео Сальвини Франция экономика Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров