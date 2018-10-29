Guardian: закат «звезды Меркель» грозит Европе небывалым с 1930-х годов вызовом

По мере того как блекнет звезда канцлера Германии Ангелы Меркель, Европе грозит вызов, с которым она не сталкивалась с 1930-х годов, пишет The Guardian. Благодаря прагматизму и смелой политике, ей до сих пор удавалось удержаться у власти, однако её возможное падение может иметь мрачные последствия для всего Евросоюза.

«Политический некролог» канцлеру Германии Ангеле Меркель писали уже много раз после прошлогодних неудачных выборов, когда правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), находящийся в альянсе с Христианско-социальной партией (ХСС), набрал всего лишь 33% голосов. С тех пор положение дел у этого блока лишь ухудшилось.

Меркель удавалось оставаться у власти в течение столь долгого времени по той причине, что она намного превосходит своих противников, говорится в статье. Как напоминает издание, она заняла свой пост ещё в 2005 году и сейчас это уже её четвёртый срок в должности канцлера ФРГ. Более того, многие в Германии и за её пределами считают Меркель фактическим лидером Европы. Чёткие политические принципы, примером которых служит смелая миграционная политика открытых дверей, готовность противостоять президенту США Дональду Трампу вкупе с прагматическим восприятием границ возможного, до сих помогали ей сохранить свой пост.

Между тем замаячивший на горизонте «конец эры Меркель» может иметь серьёзные последствия для будущей сплочённости Европы и ЕС. Причём происходит всё это, наверно, в самый неподходящий момент, поскольку политическая раздробленность и поляризация достигли масштабов эпидемии.

В Европе, помимо Германии, остались ещё две ведущие региональные державы — Британия и Франция. Однако Лондон — традиционный союзник Берлина — стал лишь обузой, так как всецело занят заботами по поводу брексита, который не только наносит ущерб Евросоюзу и Великобритании, но ещё и создаёт тревожный прецедент для других членов блока.

А во Франции президент Эммануэль Макрон всего через полтора года после уверенной победы на выборах «утратил былой блеск». Его непопулярные реформы рынка труда не принесли обещанных результатов: безработица вновь растёт и приближается к 10%, темпы экономического роста падают. Также ему навредили несколько громких отставок, скандал вокруг его бывшего охранника, который напал на протестующего, а также его раздражающее, «квазинаполеоновское» высокомерие. Как итог, его рейтинг упал уже ниже 30%.

По мере того как меркнет звезда Меркель, Макрон, полагает издание, может попытаться воспользоваться намеченными на май выборами в Европарламент для того, чтобы примерить на себя «мантию европейского лидера» и укрепить свои позиции внутри страны.

Между тем лидер итальянской крайне правой партии «Лига» Маттео Сальвини и лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считают, что предстоящее голосование в Европейский парламент станет решающим моментом, который определит, в каком направлении будет двигаться Европа. Они оба планируют выступить за «Европу наций», свободную от «коллективистской хватки Брюсселя».

Успехи популистских и националистских партий в Восточной Европе и недавно в Швеции могут усилить внутреннюю политическую раздробленность в ЕС и привести к «экзистенциальному перевороту», который навсегда изменит лицо Европы. При этом внешние угрозы — со стороны России на востоке и со стороны Америки под управлением Трампа на западе — лишь усиливают ощущение надвигающегося кризиса.

«Политическая стабильность, сплочённость и в целом демократический консенсус Европы не сталкивались со столь серьёзным вызовом, возможно, с 1930-х годов. Меркель символизирует устойчивость, безопасность и преемственность. Если, или точнее когда, она падёт, по ней будут очень сильно скучать», — подытоживает The Guardian.