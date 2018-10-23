WSJ: «стратегическое» решение — согласие строить терминал для американского СПГ Меркель поражением не считает

Канцлер Германии Ангела Меркель пошла на уступки США и согласилась оказать господдержку строительства терминала для приёма американского СПГ, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе этот терминал не принесёт Германии никакой финансовой выгоды, это решение Меркель может позволить Берлину разрешить затяжной торговый спор с США.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила оказать правительственную поддержку строительства терминала для американского сжиженного природного газа (СПГ), пойдя таким образом на уступки президенту США Дональду Трампу, который пытается снизить уровень энергозависимости Европы от России, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, Меркель сообщила небольшой группе законодателей о решении правительства принять участие в финансировании строительства терминала по приёму СПГ в Северной Германии, которое обойдётся в €500 млн.

Трамп активно пытался склонить Европу к покупке серьёзных объёмов СПГ в рамках своей кампании по пересмотру торговых отношений. По мнению немецких и американских чиновников, сделка по газу может поспособствовать решению затяжного торгового спора и даже нейтрализовать угрозу американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».

В беседе с законодателями Меркель отказалась квалифицировать такое изменение политического курса как «поражение», назвав его «стратегическим» решением, которое может окупиться в долгосрочной перспективе. Многие эксперты считают, что открытие энергорынка не принесёт Германии мгновенной экономической пользы, однако, в конечном счёте, может помочь Берлину с диверсификацией источников энергии.

На протяжении многих лет планы по строительству терминала для приёма СПГ так и оставались на бумаге, так как отсутствие господдержки делало этот проект экономически нецелесообразным. Однако 16 октября международный консорциум подал первую официальную заявку на господдержку строительства терминала в городе Штаде неподалёку от Гамбурга.

Церемония подачи заявки прошла в присутствии высокопоставленных немецких политиков и посла США в Германии Ричарда Гренелла — доверенного лица Трампа и главного лоббиста строительства инфрастуктуры для принятия американского СПГ.

«Мы создаём рабочие места и углубляем трансатлантическое партнёрство. США в полной мере готовы доставлять американский СПГ в Европу и Германию», — заявил он.

Тем не менее на данный момент не совсем понятно, в какой именно форме Берлин собирается оказывать этому проекту поддержку. Однако, по данным источников The Wall Street Journal, правительство готово в кратчайшие сроки рассмотреть эту заявку. По всей видимости, окончательное решение будет принято к концу этого года.

Учитывая, что для покупки СПГ требуется специальная инфраструктура, а сам процесс перегонки довольно сложен, американский газ будет на 20% дороже российского, который поставляется в Германию напрямую по «Северному потоку»

Некоторые чиновники неоднократно высмеивали подобные проекты, считая их «пятым колесом в телеге» из-за того, что у них не было никаких шансов на коммерческий успех. В частности, исследование Кёльнского университета показало, что в краткосрочной перспективе строительство немецкого терминала будет нецелесообразным, так как текущая потребность Германии в СПГ может быть покрыта с помощью существующего терминала в Нидерландах.

Во время беседы с местными законодателями Меркель отметила, что, по её мнению, терминал не принесёт большой выгоды, по крайней мере, в ближайшие 10 лет, а для успеха проекта потребуется долгосрочная правительственная поддержка. В то же время представитель немецкого правительства подчеркнул, что решение вложиться в терминал было принято исходя из коммерческих интересов, а не из-за давления со стороны США.

По словам американской стороны, покупка СПГ у США поспособствует укреплению энергобезопасности Берлина и снизит уровень зависимости Германии от Москвы. На данный момент Германия импортирует из России 50% всего газа . В этом контексте Трамп неоднократно называл Берлин «заложником» в руках Москвы.

По словам заместителя министра энергетики США Дэна Бруйетта, правительство США считает, что Берлину не стоит класть все яйца в одну корзину. «СПГ — это личный приоритет президента и политический приоритет правительства», — подытожил он.