WSJ: американский СПГ выведет Европу с энергетической орбиты Москвы

Строительство новых регазификационных терминалов СПГ в Балтийском регионе позволило существенно снизить расходы Литвы и Польши на закупки энергоресурсов и снизить энергетическую зависимость этих стран от Москвы, пишет WSJ. Дальнейшее развитие подобных проектов в Европе заставит «Газпром» почувствовать конкуренцию и даст возможность для завоевания европейского рынка американским производителям, уверены авторы статьи.

По убеждению авторов статьи в The Wall Street Journal, усилия европейцев по закупке больших объёмов сжиженного природного газа начинают окупаться, отдаляя регион от «энергетической обриты Москвы» и создавая дополнительные возможности для американских производителей СПГ.

Как отмечают журналисты, переход на СПГ стал «поворотным моментом» для таких стран как Литва и Польша, расходы которых на закупку энергоресурсов значительно снизились после строительства регазификационных терминалов сжиженного природного газа. Эксперты ожидают, что за появлением новых терминалов в Балтийском регионе последует открытие подобных мощностей в других частях Европы, что приведёт континент к закупкам СПГ из США или Катара.

Как утверждается в статье, ещё 6 регазификационных терминалов находятся сегодня на этапе строительства или проектирования в Европе. Большинство из них — в странах, в прошлом входивших в «сферу влияния» России. Эта новость должна обрадовать американские энергетические компании, такие как Cheniere Energy Inc., давно мечтающие о расширении рынка сбыта. Как напоминает издание, в течение первой половины текущего года США осуществили поставку 9,8 т сжиженного природного газа по всему миру, причём 59% от этого количества предназначалось странам Азии и только 4% европейским потребителям.

СПГ сыграл важную роль и в коммерческих разногласиях США с ключевыми торговыми партнёрами. Так, Европейский Союз обязался закупать больше сжиженного газа из США с целью снижения напряжённости в торговых переговорах с президентом Трампом, а Китай, напротив, пообещал ввести десятипроцентную пошлину на импорт американского СПГ в ответ на обложение пошлинами китайского импорта в США.

При этом, как подчёркивают журналисты, Россия остаётся крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. Её рыночная доля, согласно данным Еврокомиссии, составляет более 30%, а строительство нового газопровода «Северный поток — 2», начавшееся в этом году, вопреки давлению США, даст Москве ещё одну возможность увеличить поставки газа в Германию.

Однако регазификационные терминалы СПГ станут альтернативным источником природного газа для Европы, что заставит Россию почувствовать конкуренцию, полагают эксперты. Как напоминает газета, в этом году «Газпром» уже согласился привести цены на поставки энергоресурсов с соответствие с ценами на европейских рынках после того, как ЕС обвинил российскую госкорпорацию в монополизме.

По утверждению литовского министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, для Вильнюса строительство регазификационного терминала стало «основной картой в переговорах» с «Газпромом». «В истории наших отношений с Россией было немало трудных моментов, но отныне поставки газа, наконец, деполитизированы», — отметил министр.

По словам издания, с момента строительства регазификационного терминала СПГ в 2014 году расходы Литвы на закупку энергоресурсов снизились на 22%. В Польше за тот же период расходы упали на 11%, притом, что потребление нефти и газа в обеих странах только возросло.

Сегодня «ЕС сделал СПГ своим главным приоритетом», помогая финансировать обслуживание терминалов в Литве, Польше и на Мальте, а также вкладывая средства в разработку проекта подобного терминала в Хорватии, утверждает WSJ.

«Цель стратегии энергетического союза в том, чтобы диверсифицировать источники энергии и гарантировать, что ни одна стана ЕС не зависит от единственного поставщика», — сообщил изданию представитель Европейской Комиссии.

Как сообщает газета, эксперты прогнозируют, что доля природного газа на мировом энергетическом рынке к 2040 году возрастёт до 24%, а доля СПГ в общем объёме поставок газа будет составлять почти 40%.