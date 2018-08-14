Американский конгрессмен: СПГ из США поможет Европе перестать кормить «русского медведя»

Американский конгрессмен Девин Нунес заявил, что единственным рецептом успешного противостояния Москве для Европы является снижение зависимости от российского газа, пишет The Washington Examiner. Как отмечает издание, Нунес считает, что добиться этого можно, проложив новый Трансадриатический газопровод из района Каспийского моря в Италию, что позволит Европе, и, в частности Германии, перестать подкармливать деньгами «русского медведя».

Председатель комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес заявил, что снижение зависимости Западной Европы от российского газа — «это единственный способ» противостоять Москве в рамках более широкого конфликта на мировой арене и в киберпространстве, пишет The Washington Examiner.

В интервью Fox News конгрессмен отметил, что США могут внести свою лепту в этот процесс, если предпримут «гораздо более значительные» усилия для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

«По сути, единственный способ противодействовать России, это сказать: послушайте, мы не собираемся полагаться на вас в плане энергии», — отметил Нунес, который на выходных побывал в Восточной Европе, чтобы заручиться поддержкой в деле прокладки Трансадриатического газопровода.

По этому газопроводу природный газ с Каспийского моря будет поступать через Италию в Западную Европу. Администрация Трампа поддерживает этот проект в противовес «Северному потоку — 2», по которому Германия будет получать российский газ. Ранее американский лидер раскритиковал канцлера Ангелу Меркель, заявив, что при ней Германия превратилась в «заложницу» российского газа.

Италия, однако, сопротивляется прокладке этого газопровода стоимостью $5,2 млрд. По словам министра окружающей среды этой страны, прокладка Трансадриатического газопровода «бессмысленна» по причине отсутствия на него спроса.

Нунес, чей комитет занимается расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил, что с помощью своей «пропаганды» Москва распространяет в Италии дезинформацию с целью помешать прокладке газопровода.

«Одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это российская пропаганда, которая действительно присутствует в Италии, — отметил он. — Итальянцы пока не могут дать этому газопроводу зелёный свет. Это полное безумие является частью изощрённой российской пропаганды».

«Если мы теперь можем начать отправлять в Западную Европу больше газа, и если больше газа будет поступать в Италию через транскаспийский газопровод, то это приведёт к появлению двух надёжных источников газа для Европы. Это обстоятельство, как мне кажется, подтолкнёт Германию к тому, чтобы не надеяться исключительно на российский газ, продолжая таким образом подкармливать деньгами русского медведя», — подчеркнул Нунес.

Тем не менее, несмотря на такую оптимистичную оценку, эксперты считают, что при закупке газа многие европейские компании будут исходить из ситуации на рынке. В то же время российский газ является на данный момент для них самым дешёвым вариантом, подводит итог The Washington Examiner.