N-TV: Германию «аргументы» США против «Северного потока — 2» не убедили

Промышленность Германии не намерена поддаваться растущему давлению со стороны США, отказываться от «Северного поток — 2» и закупать вместо российского газа американское голубое топливо, передаёт телеканал N-TV. «Я нахожу крайне проблематичным, когда третья страна вмешивается в наше энергообеспечение», — заявил президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф.
Немецкая промышленность не намерена поддаваться растущему давлению со стороны правительства Соединённых Штатов, отказываться от строительства трубопровода «Северный поток — 2» и закупать американский газ вместо российского голубого топлива, сообщает немецкий телеканал N-TV.
Это правительству США дал понять президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф. Он не только «остался непреклонным» в споре с Вашингтоном из-за «Северного потока — 2», но и предельно ясно высказался против прекращения строительства российского газопровода, отмечает N-TV.
«Я нахожу крайне проблематичным, когда третья страна вмешивается в наше энергообеспечение. И неважно — санкции это или аргументы вроде «Зачем вам второй трубопровод, покупайте мой газ». Государство так же, как и предприятия, должно обладать правом самостоятельно решать, нужен ли ему второй источник», — заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности.
Кроме того, на немецком рынке американский газ «абсолютно не конкурентоспособен», подчеркнул Дитер Кемпф. Чтобы Германия захотела его покупать, «приемлемой должна быть и цена», добавил президент BDI.
«То, что цена добычи низка, ещё ничего не значит. Газ ведь ещё нужно перевезти через Атлантику. Сам он этого не сделает. К тому же для транспортировки его необходимо сначала перевести в жидкое состояние, а затем опять в газообразное, — пояснил Кемпф. — Газ мы можем получать и по трубопроводу. У нас есть один, и с целью повышения надёжности энергоснабжения немецкий бизнес выступает за строительство второго газопровода».
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