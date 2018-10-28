Spiegel: Германии не нужен хаос в Турции, поэтому она прощает Эрдогану его «авторитарность»

Германия хочет, чтобы Реджеп Эрдоган оставался у власти в Турции, и последние визиты немецких официальных лиц были, в том числе, призваны продемонстрировать турецкому лидеру поддержку со стороны Берлина, пишет Der Spiegel. «Авторитарность» турецкого режима, нарушения прав человека и свободы слова в данном случае отходят на второй план. Германия готова мириться с этим, поскольку опасается, что уход Эрдогана может спровоцировать в Турции политический хаос.

За прошедшую неделю немецкие политики дважды приезжали в Турцию: сначала страну с официальным визитом посетил министр экономики Петер Альтмайер, а затем и сама Ангела Меркель отправилась в Стамбул, на встречу с президентами Эрдоганом, Путиным и Макроном, пишет der Spiegel.

«Мы имеем общие интересы на протяжении уже 200 лет», — приводит издание слова Альтмайера. В своём обращении к турецким предпринимателям он заявил о необходимости «укрепления дружбы между двумя народами». Как отмечается в статье, эта речь задала тон последовавшему приезду Меркель — оба визита должны были продемонстрировать поддержку Эрдогана официальным Берлином.

Такая демонстрация дружелюбия является следствием рационального анализа. Текущая экономическая ситуация в Турции весьма плачевна, информирует Der Spiegel. Быстрыми темпами растёт внешний долг, столь же скоротечно обесценивается национальная валюта. Немецкие правительственные стратеги рассудили, что в такой ситуации смена режима может иметь катастрофические последствия. В частности, такой сценарий может привести к подъёму турецких правоэкстремистских сил.

Учитывая данные обстоятельства, пишет издание, Меркель и её правительство готовы закрыть глаза на эксцессы, связанные с правлением Эрдогана — а именно, на нарушения прав человека, ущемления свободы слова и печати и нарастающий авторитаризм. Например, как раз во время визита Альтмайера, турецкий суд приговорил гражданина Германии Патрика К. к 6 годам тюрьмы, за то, что он, якобы, хотел примкнуть к курдским террористам.

Многие представители немецкой оппозиции недовольны таким «умиротворением» в отношении турецкого президента, сообщает Der Spiegel. Один из лидеров партии «Зелёных» Джем Оздемир считает, что подобный подход немецкого правительства будет воспринят Эрдоганом, как карт-бланш на дальнейший «демонтаж демократии».

Что же касается Анкары, то визиты Альтмайера и Меркель были с воодушевлением восприняты турецкой прессой, отмечается в статье. В частности, местные издания выразили надежду, что сближение с Германией поможет Турции выправить экономическую ситуацию.

При этом в ходе своей поездки Петер Альтмайер встретился также и с турецкими гражданскими активистами. Однако, как отмечает Der Spiegel, встреча носила закрытый, можно сказать, полусекретный характер.