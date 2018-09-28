SZ: Берлин сдерживает недовольство Эрдоганом в надежде на улучшение отношений

Немецкие политики не любят Эрдогана за его недемократичность и агрессивность и критически относятся к его визиту в Германию, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Однако канцлер Меркель и президент Штайнмайер сдержали своё недовольство, чтобы оказать турецкому лидеру дружественный приём — таким образом в Берлине надеются показать Эрдогану, что для улучшения отношений и сотрудничества необходимо идти на уступки.

Очень многие в Германии недолюбливают Эрдогана и критически относятся к визиту турецкого президента в Берлин, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Поводов для этого издание видит достаточно.

Немецкие политики, включая президента Штайнмайера, неоднократно критиковали Эрдогана за недемократические действия и нежелание освободить политических заключённых или даже называли турецкого лидера покровителем террористов и отказались прийти на официальный банкет по случаю его визита.

Образ Эрдогана в Германии кажется непоколебимым, отмечает автор статьи. Никто не скажет о нём доброго слова, все говорят о президенте Турции с гневом в голосе. Тем не менее в Берлине нашлись люди, способные сдержать своё недовольство, — в том числе в ведомстве канцлера и в резиденции немецкого президента.

Меркель и Штайнмайер, как и другие политики Германии, недовольны агрессией Анкары в последние два года, однако на этот раз они решили предпринять особую попытку, уверяет журналист издания. Они решили обойтись без слишком явных наставлений накануне визита и почтить Эрдогана, оказав ему торжественный и дружественный приём, — чтобы потом, пользуясь впечатлением от этого жеста, увести его с жёсткого антидемократического курса, поясняет немецкая газета. Удастся ли это или всё снова закончится недружественными жестами, никому не известно. Однако попытаться необходимо, уверяет автор статьи.

Разумеется, все понимают, что из «часто гневающегося, эгоистичного Эрдогана» нельзя сделать «приятного пожилого господина». Никто не знает, каким будет настроение во время визита турецкого президента, который завершится вечером в субботу. Однако в Берлине надеются убедить Эрдогана, что жесты ослабления напряжённости необходимы, если он хочет добиться лучшей основы для отношений.

Ни Меркель, ни Штайнмайер не сомневаются в том, что он этого хочет, продолжает издание. Их советники в Берлине утверждают, что сейчас шансы наладить отношения между странами высоки как никогда и их ни в коем случае нельзя упустить. При этом они подразумевают опасную экономическую ситуацию в Турции, существенно повлиявшую на позиции Эрдогана. — падение турецкой валюты и «открытый конфликт с Соединёнными Штатами», разъясняет автор статьи. Экономический кризис может очень быстро довести Турцию до грани банкротства, а обострение отношений с США только ухудшает ситуацию, потому что Дональд Трамп ввёл в отношении Анкары жёсткие санкции.

Отношения Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным также складываются противоречиво, и при таких обстоятельствах лидеру Турции не остаётся ничего иного, кроме как снова сблизиться с Берлином и Брюсселем, пишет Süddeutsche Zeitung.

Между тем правительство Германии хочет использовать сложившуюся ситуацию не как рычаг давления на Анкару, а как основу для собственных аргументов. По версии немецкой стороны, Эрдогана можно склонить к продолжительной смене курса и переходу к открытости и развитию демократии только в том случае, если он сам признает этот путь верным. В правительстве Германии понимают: при попытках принуждения или угрозах Эрдоган не пойдёт на уступки. «Он должен сам прийти к убеждению, что это для него лучше», — поясняют представители правительства в Берлине.

На данный момент отношения между Германией и Турцией осложняются спором по поводу политических заключённых в Турции, но есть и другие проблемы — например, попытки турецкого влияния в Германии, ограничения для немецких учреждений в Турции, сокращение или прекращение научного сотрудничества. К тому же споры вызывает роль Турции как партнёра по НАТО, в особенности после того, как Анкара в прошлом году купила у России современные зенитные ракеты, пишет немецкая газета.

Однако сейчас наибольшие опасения немецкой стороны связаны с опасностью, что Эрдоган приехал в Германию с большими надеждами, а Берлин пока может дать ему лишь один ответ: доверие должно вырасти, а одно красивое выступление не может положить конец всем мучениям и неприятностям. Эрдоган в самом деле надеется на улучшение отношений между Германией и Турцией и ясно дал это понять накануне своего визита в Берлин — но он всё-таки остаётся уверенным в себе, заключает Süddeutsche Zeitung.