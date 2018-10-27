Süddeutsche Zeitung Оригинал

Süddeutsche Zeitung: немцы устали ждать от Меркель выполнения обещаний

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Все меньше и меньше немцев готовы голосовать за Меркель и за правящую «большую коалицию», пишет Süddeutsche Zeitung. Невыполнение правительством данных обещаний по климатической, финансовой и общеевропейской политике привело к большому снижению доверия населения. Если «народные партии» не начнут предпринимать реальных действий, то готовность граждан выбирать другие политические силы возрастёт ещё сильнее, отмечает издание.
Süddeutsche Zeitung: немцы устали ждать от Меркель выполнения обещаний
Reuters

Политикам всегда приятно давать большие обещания, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако столь неспешный подход к их исполнению, как у Ангелы Меркель, неприемлем. Ещё в бытность министром по охране окружающей среды она не стеснялась ставить высокие цели по защите климата. Сейчас это может выйти ей боком, потому что заданные канцлером климатические стандарты не выполняются в федеральной земле Гессен, в которой партии Меркель крайне важно выиграть предстоящие выборы в земельный парламент.

Из-за ситуации в Гессене Меркель вменяют в вину то, что она только говорит об охране окружающей среды, но ничего для этого не делает. И климатическая повестка — это лишь один из ярких примеров непоследовательности в политике федерального канцлера, отмечает издание. В результате снижается доверие к правящей «большой коалиции» и к «народным партиям» из которых она состоит — ХДС и СДПГ. Их тандем находится у власти уже много лет, однако больших свершений и изменений при нём почти не происходило. При этом уровень жизни в Германии по-прежнему высок — и, тем не менее, всё меньше и меньше немцев готовы отдать свой голос за Меркель и её коалицию. Возросла готовность людей к переменам.
 
В своих оправданиях ХДС и СДПГ говорят о националистических, авторитарных силах (в том числе и зарубежных) угрожающих немецкому либерализму и демократии, а также о нерациональном выборе граждан, пишет Süddeutsche Zeitung. Возможно, здесь есть частица правды, но, сваливая проблемы на внешние факторы, правительство избегает упоминать свой собственный вклад в невыполнение поставленных задач. «Большая коалиция» обещала сделать общество более справедливым, защитить окружающую среду и уравнять общеевропейский уровень жизни — ничего из этого не было исполнено, что вызывает разочарование у населения.
 
При этом, как отмечается в статье, самое плохое заключается в том, что «народные партии» даже не осознают, насколько сильно упал уровень доверия к ним. Например, немецкие граждане не забыли, что Меркель обещала им договор по совместной европейской климатической политике, но вместо этого они получили скандалы с высокими выбросами углекислого газа у немецких автопроизводителей, рост концентрации нитратов в немецких водоёмах и использование ядов от насекомых в сельском хозяйстве.
 
Многие немцы также недовольны «неолиберальной» финансовой политикой правительства, отмечается в статье. Отпустив в своё время финансовые рынки в свободное плавание, правительство было вынуждено потратить € 60 млрд из кармана налогоплательщиков на спасение банков от банкротства. Однако, необходимый урок извлечён не был: сейчас председатель правления банка может получать зарплату в 93 раза выше, чем у рядового сотрудника, по-прежнему не лимитированы бонусы банкиров. Неолиберализм также не полностью оправдал себя и в вопросе целостности Европы: вместо того, чтобы послужить причиной уравнивания уровня жизни и закрепления мира, единая валюта увеличивает опасность того, что страны-члены ЕС начнут отдаляться друг от друга.
 
В завершении статьи Süddeutsche Zeitung отдаёт должное неолиберальной политике и её роли в современном благополучии Германии. Однако, подчёркивает издание, это достижение нужно защищать — и для этого ХДС и СДПГ должны выйти из анабиоза, перестать обещать и начать действовать.
 
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Süddeutsche Zeitung Германия Европа
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