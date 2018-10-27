Süddeutsche Zeitung: немцы устали ждать от Меркель выполнения обещаний

Все меньше и меньше немцев готовы голосовать за Меркель и за правящую «большую коалицию», пишет Süddeutsche Zeitung. Невыполнение правительством данных обещаний по климатической, финансовой и общеевропейской политике привело к большому снижению доверия населения. Если «народные партии» не начнут предпринимать реальных действий, то готовность граждан выбирать другие политические силы возрастёт ещё сильнее, отмечает издание.

Политикам всегда приятно давать большие обещания, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако столь неспешный подход к их исполнению, как у Ангелы Меркель, неприемлем. Ещё в бытность министром по охране окружающей среды она не стеснялась ставить высокие цели по защите климата. Сейчас это может выйти ей боком, потому что заданные канцлером климатические стандарты не выполняются в федеральной земле Гессен, в которой партии Меркель крайне важно выиграть предстоящие выборы в земельный парламент.

Из-за ситуации в Гессене Меркель вменяют в вину то, что она только говорит об охране окружающей среды, но ничего для этого не делает. И климатическая повестка — это лишь один из ярких примеров непоследовательности в политике федерального канцлера, отмечает издание. В результате снижается доверие к правящей «большой коалиции» и к «народным партиям» из которых она состоит — ХДС и СДПГ. Их тандем находится у власти уже много лет, однако больших свершений и изменений при нём почти не происходило. При этом уровень жизни в Германии по-прежнему высок — и, тем не менее, всё меньше и меньше немцев готовы отдать свой голос за Меркель и её коалицию. Возросла готовность людей к переменам.

В своих оправданиях ХДС и СДПГ говорят о националистических, авторитарных силах (в том числе и зарубежных) угрожающих немецкому либерализму и демократии, а также о нерациональном выборе граждан, пишет Süddeutsche Zeitung. Возможно, здесь есть частица правды, но, сваливая проблемы на внешние факторы, правительство избегает упоминать свой собственный вклад в невыполнение поставленных задач. «Большая коалиция» обещала сделать общество более справедливым, защитить окружающую среду и уравнять общеевропейский уровень жизни — ничего из этого не было исполнено, что вызывает разочарование у населения.

При этом, как отмечается в статье, самое плохое заключается в том, что «народные партии» даже не осознают, насколько сильно упал уровень доверия к ним. Например, немецкие граждане не забыли, что Меркель обещала им договор по совместной европейской климатической политике, но вместо этого они получили скандалы с высокими выбросами углекислого газа у немецких автопроизводителей, рост концентрации нитратов в немецких водоёмах и использование ядов от насекомых в сельском хозяйстве.

Многие немцы также недовольны «неолиберальной» финансовой политикой правительства, отмечается в статье. Отпустив в своё время финансовые рынки в свободное плавание, правительство было вынуждено потратить € 60 млрд из кармана налогоплательщиков на спасение банков от банкротства. Однако, необходимый урок извлечён не был: сейчас председатель правления банка может получать зарплату в 93 раза выше, чем у рядового сотрудника, по-прежнему не лимитированы бонусы банкиров. Неолиберализм также не полностью оправдал себя и в вопросе целостности Европы: вместо того, чтобы послужить причиной уравнивания уровня жизни и закрепления мира, единая валюта увеличивает опасность того, что страны-члены ЕС начнут отдаляться друг от друга.

В завершении статьи Süddeutsche Zeitung отдаёт должное неолиберальной политике и её роли в современном благополучии Германии. Однако, подчёркивает издание, это достижение нужно защищать — и для этого ХДС и СДПГ должны выйти из анабиоза, перестать обещать и начать действовать.