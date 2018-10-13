Председатель бундестага: позиции Меркель уже нельзя считать неоспоримыми

Союз партий ХДС и ХСС теряет свою популярность среди избирателей, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По мнению председателя бундестага Вольфганга Шойбле, это связано с эффектом усталости: ХДС/ХСС уже давно управляют Германией под руководством канцлера. Рейтинги Меркель по-прежнему высоки, однако её позиции уже нельзя назвать неоспоримыми, как было два-три срока назад.

В ближайшие две недели в двух федеральных землях Германии пройдут парламентские выборы, на которых союзу ХДС и ХСС грозят заметные потери, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По мнению председателя бундестага Вольфганга Шойбле из ХДС, это спровоцирует внутрипартийные дискуссии.

Позицию канцлера Германии и лидера ХДС Ангелы Меркель Шойбле считает ослабленной: «Она уже не неоспорима, как было три или два с половиной срока назад». В то же время рейтинги Меркель по-прежнему остаются высокими, и другие главы европейских правительств могли бы ей в этом позавидовать, полагает председатель бундестага.

В одном из своих недавних интервью он обратил внимание на то, что ХДС и ХСС при Меркель «если сравнивать на международном уровне, управляли нашей страной чрезвычайно долго и успешно».

«Однако в человеческих системах всему есть своё время, — пояснил Вольфганг Шойбле. — В какой-то момент наступает известный эффект усталости». По словам политика, это не означает, что эра Меркель должна подойти к концу, однако продолжительность её правления объясняет определённые трудности, которые можно наблюдать в настоящее время.

Между тем Шойбле считает вероятным переизбрание Меркель на пост лидера ХДС на съезде партии в начале декабря. Если она снова выступит и заявит, что пост канцлера и председателя партии должен находиться в одних руках, вероятно, она останется на своём посту, полагает немецкий политик. Тем не менее, он не исключает и возможности ухода Меркель, а предстоящие выборы в парламенты федеральных земель, с его точки зрения, могут вызвать «большие изменения».

Пока можно лишь предполагать, какими будут результаты этих выборов. По опросам, в Баварии ХСС следует ожидать серьёзной потери позиций. Впрочем, Шойбле не ждёт значительных последствий от одного дня выборов: обе партии, как и правительство Германии, сначала посмотрят, как пройдут парламентские выборы в Гессене — вероятно, после этого будут проводиться дебаты, сообщает немецкий телеканал N-TV со слов председателя бундестага Вольфганга Шойбле.