Немецкий дипломат: политика Меркель довела правительство Германии до системного кризиса

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген раскритиковал политику Ангелы Меркель и заявил, что год с момента выборов в немецкий парламент был полностью потерян, пишет Die Welt. Правительству Германии нужны изменения, однако ничего не происходит, поэтому системный кризис будет только обостряться. В связи с этим Рёттген считает необходимым ограничить время пребывания в должности канцлера.

Председатель комитета бундестага по внешней политике и бывший министр по охране окружающей среды Норберт Рёттген раскритиковал политику Ангелы Меркель, сообщает немецкая газета Die Welt.

По словам Рёттгена, Германия уже на протяжении некоторого времени переживает серьёзный кризис. В немецком правительстве сокращается число центристских политиков, тогда как популистские фланги, напротив, расширяются. С его точки зрения, совершенно очевидно, что в политическом отношении необходимо произвести некоторые перемены. «Однако ничего не происходит», — подчёркивает политик ХДС.

«Год со времени выборов в бундестаг потерян», — считает Рёттген. Политику нужно снова организовать, потому что «если мы этого не сделаем, то дальше всё будет драматически рушиться». Тогда союз партий ХДС и ХСС будет продолжать терять рейтинги по результатам опросов. Следующий съезд ХДС в начале декабря должен стать решающим, уверен Рёттген, которого Меркель в 2012 году отправила в отставку с поста министра по охране окружающей среды.

Как напоминает издание, недавно новым главой фракции союза ХДС/ХСС был избран Ральф Бринкхаус. По версии Рёттгена, этот выбор депутатов показал наличие «жажды изменений, которая была сильнее желания канцлера», потому что Меркель рассчитывала на очередную победу своего сторонника Каудера. «Если Меркель не изменит свои методы — чего она до сих пор не делает — системный кризис будет обостряться», — убеждён Рёттген. Поэтому председатель комитета по внешней политике считает целесообразным ограничить время пребывания канцлера в должности.

Кроме того, Рёттген критикует работу большой коалиции правительства. В частности, он заявил, что коалиция не способна решить имеющиеся проблемы. Ещё после краха переговоров по созданию предыдущего варианта коалиции экс-министр по охране окружающей среды придерживался мнения, что большая коалиция — это худшее из всех возможных зол.

Как с сожалением отметил Рёттген, сейчас у него нет никаких оснований для того, чтобы изменить своё мнение. «Большая коалиция — это правительственная форма систематического истощения, которая устраняет конкурентную борьбу и стимулирует рост политических флангов», — цитирует слова председателя комитета бундестага по внешней политике немецкая газета Die Welt.