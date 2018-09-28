Die Welt: в родной партии Меркель прозвали «хромой уткой»

Однопартиец канцлера Германии Ангелы Меркель Гюнтер Эттингер назвал её «хромой уткой», сообщает Die Welt. Так обычно называют политиков, находящихся на исходе срока правления, которые из-за утраты влияния не способны реализовать ни одну крупную инициативу, поясняет издание. Эттингер убеждён, что позиции главы ФРГ ослабевают, о чём свидетельствуют недавние перестановки в бундестаге.

В интервью американским СМИ еврокомиссар по бюджету ЕС Гюнтер Эттингер назвал канцлера Германии Ангелу Меркель «хромой уткой», сообщает Die Welt. Это выражение в английском используется для обозначения политика, находящегося в конце своего срока пребывания в должности, который из-за ослабевающего влияния не может реализовать ни одну крупную инициативу.

Однопартиец Меркель убеждён, что канцлер утрачивает своё влияние в ХДС. В качестве примера он привёл ситуацию, в которой поддержанный ею кандидат на пост руководителя фракции в бундестаге — Фолькер Каудер, занимавший эту должность последние 13 лет, — проиграл своему конкуренту Ральфу Бринкхаусу.

Впрочем, Эттингер уверен, что в декабре Меркель вновь выберут председателем ХДС. Также он убеждён, что она не уйдёт с поста канцлера досрочно.

Его слова прокомментировал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, заявив, что не видит признаков ослабления позиций Меркель. Он сказал, что общался с ней недавно в Брюсселе, и у него не сложилось впечатление, что он разговаривает с «хромой уткой».