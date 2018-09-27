Глава МИД Германии: «Америка прежде всего» — это неверный ответ на современные вызовы

В мире существует большое количество конфликтов, урегулированием которых нужно заниматься сообща, а не поодиночке, заявил в интервью Das Erste министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его мнению, лозунг главы Белого дома Дональда Трампа «Америка прежде всего» — это неправильный ответ на вызовы, перед которым стоит современный глобализованный мир.
Как вы считаете, в поведении Трампа в последние дни больше реальной внешней политики или внутренней, направленной на свой собственный электорат?
ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии:Я, честно говоря, не хочу давать такую оценку. К тому же давайте признаемся, что и в других странах в отдельных внешнеполитических вопросах внутриполитические факторы также всегда играют роль.
Однако сейчас у нас так много конфликтов, которыми мы должны заниматься. Мы также ведём принципиальную дискуссию о том, как будет развиваться международная политика в дальнейшем. Будем ли мы и дальше делать ставку на доверие и благонадёжность, как и в последние десятилетия? Или будем расторгать договоры, выходить из них в одностороннем порядке, и каждый будет руководствоваться только своими интересами.
Долгое время такой подход работать не сможет: мир уже слишком глобализован.
Экономических и политических связей уже слишком много. И на это нам нужен ответ. По моему твёрдому убеждению, «Америка прежде всего» — это неправильный ответ, в том числе и для самой Америки.
На связи из Нью-Йорка с нами был Хайко Маас. Большое вам спасибо.
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