Глава МИД Германии: «Америка прежде всего» — это неверный ответ на современные вызовы

В мире существует большое количество конфликтов, урегулированием которых нужно заниматься сообща, а не поодиночке, заявил в интервью Das Erste министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его мнению, лозунг главы Белого дома Дональда Трампа «Америка прежде всего» — это неправильный ответ на вызовы, перед которым стоит современный глобализованный мир.

Как вы считаете, в поведении Трампа в последние дни больше реальной внешней политики или внутренней, направленной на свой собственный электорат?

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Я, честно говоря, не хочу давать такую оценку. К тому же давайте признаемся, что и в других странах в отдельных внешнеполитических вопросах внутриполитические факторы также всегда играют роль.

Однако сейчас у нас так много конфликтов, которыми мы должны заниматься. Мы также ведём принципиальную дискуссию о том, как будет развиваться международная политика в дальнейшем. Будем ли мы и дальше делать ставку на доверие и благонадёжность, как и в последние десятилетия? Или будем расторгать договоры, выходить из них в одностороннем порядке, и каждый будет руководствоваться только своими интересами.

Долгое время такой подход работать не сможет: мир уже слишком глобализован.

Экономических и политических связей уже слишком много. И на это нам нужен ответ. По моему твёрдому убеждению, «Америка прежде всего» — это неправильный ответ, в том числе и для самой Америки.

На связи из Нью-Йорка с нами был Хайко Маас. Большое вам спасибо.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2018 года.