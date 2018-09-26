MSNBC: Трамп помалкивает о России от осознания собственной «нелегитимности»

Выступая на Генассамблее ООН, президент США не критиковал Россию, хотя Москва по-прежнему проводит «электронную атаку» против американской демократии, утверждает MSNBC. По мнению журналиста Кристофера Дики, «российское вмешательство» ударило по суверенитету США больше, чем теракты 11 сентября, а Трамп просто боится затрагивать эту тему.
Кристофер Дики, есть вероятность, что все прогнозы, которые мы делаем в этой программе, на этом канале, касательно промежуточных выборов, окажутся неактуальны, потому что возможно, возможно, что русские уже запустили руки во все механизмы на уровне штатов... Кто знает? Известно одно: мы по-прежнему подвергаемся электронной атаке. Хотя в сегодняшней речи (президента США Дональда Трампа. — ИноТВ) никак не упоминалась Россия или Путин.
КРИСТОФЕР ДИКИ, журналист:Нет, было одно краткое упоминание. Но это была всего лишь критика в адрес Германии — по поводу её зависимости от российских энергоносителей. Но при всех этих разговорах о суверенитете никак не упоминалось величайшее посягательство на суверенитет Америки — величайшее за последнее время, а возможно, за всю мою жизнь. Даже 11 сентября не было таким большим посягательством на самую суть суверенитета Соединённых Штатов, как прямое вмешательство России в выборы 2016 года.
Близятся новые выборы, и вмешательства стало больше, а наш президент не говорит о России! Потому что в глубине души он наверняка думает, что русские помогли его избранию и его президентство нелегитимно. И это его до смерти пугает.
Заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС Владимир Штоль в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил слова советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о том, что американская сторона не позволит странам Евросоюза или кому-то ещё обходить санкции, введённые Вашингтоном против Ирана.
Заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Сергей Луконин в беседе с НСН прокомментировал заявление заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина о том, что Пекин и Москва способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.
Власти Белоруссии и Украины начинают демаркацию границы в чернобыльской зоне, где планируется провести эксперимент и закрыть его за счёт технических средств, сообщил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Бразилии в матче третьего группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.
Великобритания отвечает отказом на запросы Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании инцидента в Солсбери из-за опасений «ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку» британской стороны. Об этом говорится в письме МВД Великобритании, которое было направлено в российское посольство в Лондоне.
Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин и губернатор итальянского региона Апулия Микеле Эмилиано подписали протокол о сотрудничестве. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт департамента.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил требование Евросоюза к Киеву о возобновлении трансляции украинского телеканала «UA:Перший».