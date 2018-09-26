MSNBC: Трамп помалкивает о России от осознания собственной «нелегитимности»

Выступая на Генассамблее ООН, президент США не критиковал Россию, хотя Москва по-прежнему проводит «электронную атаку» против американской демократии, утверждает MSNBC. По мнению журналиста Кристофера Дики, «российское вмешательство» ударило по суверенитету США больше, чем теракты 11 сентября, а Трамп просто боится затрагивать эту тему.

Кристофер Дики, есть вероятность, что все прогнозы, которые мы делаем в этой программе, на этом канале, касательно промежуточных выборов, окажутся неактуальны, потому что возможно, возможно, что русские уже запустили руки во все механизмы на уровне штатов... Кто знает? Известно одно: мы по-прежнему подвергаемся электронной атаке. Хотя в сегодняшней речи (президента США Дональда Трампа. — ИноТВ) никак не упоминалась Россия или Путин.



КРИСТОФЕР ДИКИ, журналист: Нет, было одно краткое упоминание. Но это была всего лишь критика в адрес Германии — по поводу её зависимости от российских энергоносителей. Но при всех этих разговорах о суверенитете никак не упоминалось величайшее посягательство на суверенитет Америки — величайшее за последнее время, а возможно, за всю мою жизнь. Даже 11 сентября не было таким большим посягательством на самую суть суверенитета Соединённых Штатов, как прямое вмешательство России в выборы 2016 года.

Близятся новые выборы, и вмешательства стало больше, а наш президент не говорит о России! Потому что в глубине души он наверняка думает, что русские помогли его избранию и его президентство нелегитимно. И это его до смерти пугает.



Дата выхода в эфир 25 сентября 2018 года.

