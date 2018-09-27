Daily Telegraph: Макрон — очевидный преемник «королевы Европы» Меркель

Немецкий канцлер Ангела Меркель, чей авторитет неуклонно падает, сталкивается с серьёзными вызовами в Германии. Некогда неоспоримая «королева Европы», пишет The Daily Telegraph, Меркель теряет свои позиции на фоне проблем внутри собственной страны, а Эммануэль Макрон уже начал отнимать у неё звание ведущего голоса Европы. Однако конец для Меркель, как отмечает издание, «вряд ли наступит быстро».

«В среду немцы проснулись в новом и неопределённом политическом будущем», — пишет The Daily Telegraph.

Немецкий канцлер Ангела Меркель, которая руководила Европой более 10 лет, «ранена — и возможно, смертельно» — теми, от кого она этого меньше всего ожидала: членами своей же партии ХДС. За несколько часов в ночь со вторника на среду авторитет Меркель начал падать. В немецкой прессе канцлера Германии уже называют «хромой уткой».

Члены партии Меркель не выступили напрямую против неё. Вместо этого они решили выразить протест на ежегодных выборах лидера парламентской группы партии — голосовании, которое обычно является формальным.

Правая рука Меркель Фолькер Каудер, который преданно служил ей в течение 13 лет, проиграл Ральфу Бринкхаусу на выборах на пост главы фракции ХДС/ХСС. Это беспрецедентный вызов авторитету Меркель и чёткое послание от партии, отмечает британское издание.

Конец для Меркель «вряд ли наступит быстро». В декабре на партийной конференции она будет бороться за переизбрание в качестве лидера ХДС, но очевидного соперника у неё нет. И партия будет неохотно создавать конкуренцию, опасаясь, что это приведёт к новым выборам: нет никакой гарантии, что нынешние партнёры Меркель по коалиции согласятся работать при новом канцлере. Текущие опросы показывают, что новые выборы теперь «могут быть катастрофическими» для ХДС. Националистическая партия АдГ может выиграть больше мест — и такого развития событий не может допустить ни одна основная партия Германии.

Однако, как утверждает The Daily Telegraph, Меркель уже намекали на то, чтобы она начала «прокладывать путь для своего преемника» на декабрьской конференции. «Я ожидаю, что канцлер расскажет нам, как она хочет обеспечить передачу власти новому кандидату на пост канцлера к 2020 году», — заявил депутат ХДС Армин Шустер.

Следующим вызовом для Меркель станут важнейшие региональные выборы в Баварии и Гессене в следующем месяце. ХДС не действует в Баварии, поэтому Меркель будет надеяться, что плохие результаты ХСС на выборах ослабят позиции её соперника Херста Зеехофера и, возможно, даже заставят его уйти с поста лидера партии. Но плохие результаты ХСС могут также привести к возобновлению давления на Меркель со стороны её баварского партнёра по коалиции.

Она также может столкнуться с неудачей своей партии в Гессене — «консервативной крепости, находящейся под контролем АдГ». Это может усилить призывы внутри партии отказаться от центристского подхода Меркель и вернуться к более консервативной линии.

Если ХДС постигнут большие неудачи в Баварии и Гессене или если авторитет Меркель будет продолжать падать, канцлер может удивить всех и отказаться от переизбрания на пост лидера партии в декабре. Если это случится, главными претендентами на её пост станут министр здравоохранения Йенс Шпан и генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Но, по мнению многих аналитиков, Меркель продолжит бороться — так же как и её наставник Гельмут Коль на закате своей карьеры.

А что Европа? Как отмечает издание, трудности, с которыми сталкивается Меркель, скорее всего, ускорят передачу власти, которая уже началась. Некогда неоспоримая «королева Европы», Меркель теряет свои позиции на фоне проблем внутри Германии. Президент Франции Эммануэль Макрон уже начал отнимать у неё звание ведущего голоса Европы, он — её очевидный преемник.

Незадолго до избрания Дональда Трампа президентом США Барак Обама прилетел в Берлин на встречу с Меркель, что потом было воспринято как «символическая передача факела». Но именно Макрон, а не Меркель, способен бросить вызов Трампу на мировой сцене.

Макрон был разочарован тем, что Меркель не смогла оценить по достоинству его видение будущего Евросоюза, и она вряд ли окажет ему поддержку, поскольку она борется за своё политическое выживание. Учитывая то, что Меркель занята «тушением пожаров» внутри Германии, путь к политическому лидерству в Европе для Макрона очищен, пишет The Daily Telegraph.