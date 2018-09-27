Daily Telegraph: Макрон — очевидный преемник «королевы Европы» Меркель

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Британский политик: Лондон близок к новой холодной войне с Москвой и уже проигрывает Guardian
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Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции Express
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«Автомобилист» одержал одиннадцатую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»
Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Синоптики рассказали, когда в Хабаровский край придёт бабье лето
Синоптики рассказали, когда в Хабаровском крае можно ожидать бабье лето.
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Авиация ЮВО уничтожила условного противника в Чёрном море
Три эскадрильи истребителей и бомбардировщиков Южного военного округа уничтожили мишени, имитировавшие условного противника в Чёрном море, сообщает «Крыминформ».
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В Комсомольске-на-Амуре появятся монументы боевому самолёту и подлодке
В Комсомольске-на-Амуре установят монументы боевому самолёту и подлодке, сообщает ИА «Хабаровский край».
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Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на турнире в Германии
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в немецком Оберстдорфе.
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Международный форум открылся в «Артеке»
III Международный форум открылся в МДЦ «Артек», сообщает РИА Новости Крым.
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Концерн «Калашников» рассказал подробности об арктической экипировке
Концерн «Калашников» рассказал подробности об арктической экипировке и снаряжении, сообщает kp.ru.
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В МИД Британии сказали об условии снятия санкций с КНДР
Глава МИД Великобритании Джереми Хант рассказал, от выполнения какого условия зависит снятие санкций с КНДР.
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«Краснодар» одержал победу над «Авангардом» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу
«Краснодар» обыграл курский «Авангард» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Путин прибыл в Таджикистан на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл из Баку в Душанбе, где 27—28 сентября примет участие в заседании глав государств СНГ.
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Эксперт поддержал введение новых правил регистрации автомобилей
Руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал в беседе с RT введение МВД России новых правил регистрации автомобилей.
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Загитова победила в короткой программе на турнире в Оберстдорфе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в немецком Оберстдорфе.
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Лавров заявил о значительном прогрессе в урегулировании на Корейском полуострове
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит проект резолюции Совбеза ООН по поддержке процесса нормализации ситуации на Корейском полуострове.
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В делегации России опровергли слова главы МИД Британии о его встрече с Лавровым
Никаких переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с британским министром иностранных дел Джереми Хантом в рамках Генассамблеи ООН не было, заявили в российской делегации.
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Всемирный банк рассказал об условиях предоставления Украине гарантий на $800 млн
Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдавии и Украины Сату Кахконен рассказала, при каком условии украинским властям будут предоставлены гарантии на $800 млн.
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Колобков прокомментировал выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения ЧМ-2023 по хоккею
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) выбрать Санкт-Петербург в качестве места проведения чемпионата мира в 2023 году.
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Суд решил отпустить из СИЗО одну из сестёр Хачатурян
Басманный суд Москвы принял решение отпустить из СИЗО обвиняемую в убийстве отца Ангелину Хачатурян, среднюю из трёх сестёр, подозреваемых в данном преступлении.
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Посол: Польша не намерена полностью отказываться от российского газа
Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что республика не намерена полностью отказываться от закупок российского газа.
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В КДК РФС рассмотрят беспорядки на матче Кубка России между «Торпедо» и «Динамо»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит беспорядки, которые происходили на матче 1/16 финала Кубка России между московскими «Торпедо» и «Динамо».
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Нацбанк Украины ожидает транша МВФ до конца года
У Киева есть шанс получить новый транш МВФ в 2018 году, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
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Президент Македонии призвал к бойкоту референдума о переименовании страны
Президент Республики Македония Гёрге Иванов призвал бойкотировать намеченный на 30 сентября референдум о переименовании страны.
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Воспитанник «Зенита» стал чемпионом Финляндии по футболу
Российский голкипер Максим Рудаков выиграл чемпионат Финляндии по футболу в составе клуба ХИК из Хельсинки.
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В Киеве проходит митинг из-за нападений на активистов
В Киеве возле здания администрации президента Украины Петра Порошенко началась демонстрация, с помощью которой митингующие желают привлечь внимание главы страны к нападениям на общественных активистов.
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В Москве археологи нашли более 30 тысяч артефактов за шесть лет
В столице археологи обнаружили более 30 тыс. артефактов за шесть лет, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
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В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что два ополченца погибли и один пострадал в результате обстрела санитарного автомобиля со стороны украинских военных.
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Павлюченкова и Севастова вышли в полуфинал турнира WTA в Ухане в парном разряде
Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова одержали победу над китаянками Дуань Ин-Ин и Ван Яфань в четвертьфинале соревнований в парном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
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Помпео поддержал политический процесс в Сирии под эгидой ООН
Госсекретарь США Майк Помпео на министерской встрече Совбеза ООН высказался за политический процесс в Сирии под эгидой организации. Об этом сообщила представитель ведомства Хезер Науэрт.
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Глава МИД Венгрии заявил о готовности выслать консула Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выдворит консула Украины в случае высылки украинской стороной венгерского консула из Берегова Закарпатской области.
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Василий Лановой посетил Ханты-Мансийск
Народный артист СССР Василий Лановой посетил Ханты-Мансийск, сообщает kp.ru со ссылкой на департамент культуры ХМАО-Югры.
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В России усилят контроль за продукцией четырёх предприятий Казахстана
Россельхознадзор с 29 сентября вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции четырёх казахстанских предприятий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.
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Матч десятого тура РПЛ между «Енисеем» и «Спартаком» состоится в Красноярске
Российский футбольный союз (РФС) огласил решение о месте проведения игры десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красноярским «Енисеем» и московским «Спартаком».
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В ОБСЕ рассказали, кто займёт место Хуга в СММ
Новым первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине вместо Александра Хуга станет Марк Этерингтон.
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Глава МИД Британии рассказал об обсуждении с Лавровым инцидента в Солсбери
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, в ходе которой была затронута тема инцидента в Солсбери.
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Власти Москвы заявили, что отопление во всех домах города будет включено к 29 сентября
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в Москве отопление будет включено во всех домах к 29 сентября.
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Военные из Нидерландов прибыли без зимней формы на учения в Норвегию
Военнослужащие из Нидерландов прибыли в Норвегию на учения НАТО без зимней формы, забыв, что в скандинавской стране осенью может быть холодно, пишет Aftenposten.
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Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Блинова
Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Павла Блинова, сообщает интернет-издание «Сусанин».
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Защитник Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в «Ак Барсе»
Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в команде. Об этом сообщает «Реальное время».
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Спасатели предупредили о снеге в Ленинградской области 29 сентября
В восточных районах Ленинградской области ожидается снег в субботу, 29 сентября.
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Президент Татарстана приехал в Китай с рабочим визитом
Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Китай с двухдневным рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
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МЧС сообщило об увеличении площади пожара в доме в Томске
В Томске площадь пожара в многоквартирном жилом доме увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
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В красноярском зоопарке родился птенец очкового пингвина
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» родился птенец очкового пингвина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальную группу зоосада в соцсети «ВКонтакте».
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В Федерации автовладельцев оценили новые правила регистрации автомобилей
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал в беседе с RT введение МВД России новых правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
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Российская теннисистка Гаспарян вышла в полуфинал турнира в Ташкенте
Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над Фанни Штоллар из Венгрии в матче 1/4 финала теннисного турнира в Ташкенте.
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В Минобороны КНР рассказали о нанесении США ущерба суверенитету Китая
Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян заявил, что Соединённые Штаты наносят ущерб суверенитету Китая поставками оружия на Тайвань.
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На Урале объявили в розыск студента, подозреваемого в убийстве
В Свердловской области объявили в розыск 23-летнего уроженца Якутска Сандала Трофимова, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Александра Шульгу.
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В Ижевске прокуратура потребует принудительно лечить обвиняемого во взрыве газа в жилом доме
В Ижевске прокуратура потребует принудительно лечить мужчину, обвиняемого во взрыве газа в жилом доме на улице Удмуртской, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Удмуртии заявили о росте средней зарплаты на 11,6%
В Удмуртии заявили о росте средней заработной платы на 11,6%. За семь месяцев 2018 года она превысила 31 тыс. рублей.
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Эксперт оценил предложение ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН оценил предложение Международной ассоциации аэропортов ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах. Инициатива также касается попрошайничества, гадания и рекламы отелей.
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Главы МИД стран — членов СБ ООН обсудили ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии.
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УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на один матч Лиги чемпионов.