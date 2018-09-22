Le Figaro: кризис Европы перед лицом мировых угроз подтверждает кризис демократии

Европа должна взять в собственные руки свою судьбу и оборону, чтобы уверенно противостоять мировым угрозам, особенно на фоне серьёзных разногласий с США по ряду ключевых вопросов, пишет Le Figaro. Однако сделать это будет непросто, поскольку нынешний кризис и споры в Евросоюзе, похоже, свидетельствуют и о кризисе демократии, отмечается в статье.

Европа сейчас «бессильно взирает» на крушение двух мировых порядков: первый сформировался в 1945 году, а второй появился после холодной войны, обеспечив ей безопасность и процветание, однако ситуация драматически меняется, пишет Le Figaro. Через 70 лет после окончания Второй мировой войны европейцам пришлось столкнуться с «невиданной геополитической ситуацией», которая создаёт угрозы для их безопасности буквально со всех сторон. На востоке Россия «вновь проявляет агрессию», а Китай ведёт «опасную завоевательную политику», в то время как на юге нарастает миграционное давление на фоне «затаившегося в тени терроризма» и ужесточившейся политики Турции под руководством Эрдогана, подчёркивается в статье.

«Все усилия Эммануэля Макрона по приручению Дональда Трампа и Владимира Путина не дали результатов. Первый продолжает вытирать ноги о договоры по климату, Ирану и свободной торговле. Второй игнорирует все требования Парижа, будь то освобождение объявившего голодовку украинского режиссёра Олега Сенцова или давление на союзников в Сирии», — поясняет автор. И даже бывшие друзья на западе внезапно оказались «предателями», говорится в статье: «Великобритания ушла, громко хлопнув дверью, а традиционные американские союзники смотрят на Европу с безразличием и пренебрежением или даже делают ставку на её распад».

На фоне такой «геополитической революции» Евросоюзу не удаётся организоваться и выработать общий ответ, поскольку текущие разногласия между его членами слишком сильны, констатирует Le Figaro. Через Европу проходит слишком много «линий напряжённости», как недавно отметил австрийский канцлер Себастьян Курц. При этом давление и угрозы не помогают справиться с внутренними разногласиями, а лишь углубляют их, отмечает автор.

Когда-то Европейский союз выстраивался на вере в урегулирование конфликтов с опорой на право и законы и считал, что живёт «в мире без врагов» — однако сегодня он оказался в изоляции, а у его дверей «вновь завывает чёрный ветер войны», говорится в статье. Раньше члены Евросоюза верили в эффективность и превосходство многостороннего подхода, но теперь им приходится наблюдать всё больше двусторонних жестов и инициатив «небольших групп автократических стран» на фоне стремления президента США Дональда Трампа положить конец механизмам международного сотрудничества. «Изменение равновесия сил в мире в ущерб Западу и усиление развивающихся стран подрывают влияние Европы и её великих наций», — предупреждает Le Figaro.

У разных европейских государств и правительств создалось разное представление о будущем и перспективах Европы, поясняет автор. В то время как президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы активизировать и углубить «европейскую интеграцию», Маттео Сальвини в Италии и Виктор Орбан в Венгрии выступают за Европу разных «наций и народов». Восприятие угроз в отдельных странах тоже отличается, отмечается в статье: «Восток Европы боится России, а юг — терроризма».

Кроме того, хотя все европейские государства осознают опасность массовой миграции, они предлагают разные решения: например, Италия требует равного распределения беженцев среди европейских стран, а Венгрия хочет закрыть свои границы, пишет Le Figaro. «Для многих европейцев миграционный кризис поставил под вопрос способность Евросоюза и многосторонней системы защитить их», — подчёркивается в недавнем докладе Европейского совета по международным отношениям. По мнению экспертов этого совета, заметный «провал» в сфере миграционного контроля усилил среди европейцев «чувство незащищённости» и подорвал доверие к ЕС в целом.

В Европе идёт противостояние и на уровне традиционных ценностей, сообщается в статье: «Франция крепко держится за принцип светского государства, а Венгрия и Польша хотят напомнить о христианских основах Европы». Более того, среди европейцев уже нет единства даже в отношении демократии, констатирует Le Figaro. «С 2000-го по 2018 год доля европейцев, которые голосуют за популистские режимы, возросла с 5 до 25 процентов», — заявил на конференции в Институте Монтеня американский политолог Яша Мунк, автор книги «Народ против демократии». По его мнению, если раньше в Европе не существовало «альтернативы демократии», то сейчас она появилась и стала вполне реальной. Кроме того, даже внутри стран Западной Европы всё больше выходит на поверхность «конфликт народов и элит», отмечает автор.

«Европа должна взять в собственные руки свою судьбу и прежде всего оборону. Европейцам не стоит думать, что Трамп — ошибка истории. Даже если он уйдёт, основные направления американской внешней политики никуда не денутся», — заявил в интервью Le Figaro неназванный источник в европейских дипломатических кругах. После «ухода британских союзников» Париж серьёзно рассчитывал на Берлин, чтобы «вернуть Европе динамику» и вдохновить её на противостояние окружающим угрозам, а также «выводящим из равновесия переменам», говорится в статье. Германия же решила пока оставаться «гражданской державой». И пока европейская оборона «не встала на крыло», многие европейцы выступают за поддержку НАТО — единственной организации, которая, по их мнению, способна обеспечить их безопасность, несмотря на «двусмысленность» позиции американского президента Дональда Трампа.

Как подчёркивается в статье, в этом и заключается главный «будущий вызов» для Европы: «Сформировать достаточно прочный блок для адаптации к новому мировому раскладу, осознавая, что национального подхода и политики будет уже недостаточно». Но сделать это будет не так просто, поскольку кризис Европы одновременно представляет собой и кризис демократии, заключает Le Figaro. Не случайно публицист Николя Бавере предупредил во время своего выступления на конференции в Институте Монтеня: «Время напоминает нам, что демократия смертна».