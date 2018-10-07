Welt: в ХДС нашёлся кандидат на замену Меркель на посту председателя партии

Ангела Меркель придерживается стиля модератора, который лишь направляет и руководит, но не решает проблемы и не исправляет недочёты, считает юрист-международник Маттиас Хердеген. В интервью немецкой газете Die Welt он рассказал, что попытается сменить Меркель на посту председателя ХДС — в знак символичного восстания и выражения недовольства миграционной политикой канцлера со стороны членов партии и избирателей.

Известный юрист по международным делам Маттиас Хердеген хочет сменить Ангелу Меркель на посту председателя ХДС и будет выступать кандидатом на партийном съезде в декабре. Об этом намерении правозащитник из Бонна рассказал в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам Хердегена, он решил выставить свою кандидатуру на должность главы ХДС, потому что необходимый внутри партии прорыв можно осуществить только с обновлением руководящего состава. Такую точку зрения разделяют многие в его партии и среди избирателей союза ХДС/ХСС, уверен юрист. В последнее время — в особенности с 2015 года — слишком многие из них ощущают себя покинутыми в политике, но из-за нехватки альтернативных вариантов это не было принято демонстрировать открыто.

На замечание журналиста издания по поводу того, что глава ХДС Ангела Меркель утвердилась как основной кандидат на выборах в бундестаг, Хердеген пояснил, что так было год назад лишь из-за отсутствия «содержательной альтернативы исключительно модераторскому стилю канцлера, которая скорее руководит делами, вместо того чтобы исправлять недостатки». Однако падение популярности союза партий на последних выборах в бундестаг было беспрецедентным — результаты ХДС и ХСС оказались худшими в истории. Поэтому политик считает необходимым разработать новый план и новое содержательное ядро для Христианско-демократического союза Германии.

По мнению Хердегена, Ангеле Меркель следовало бы преодолеть нынешний раскол общества с помощью политики, связанной с ценностями союза партий. Он отмечает, что сам раскол в значительной мере стал следствием принятого канцлером решения в миграционной политике и вводом практики открытых границ, что привело к слишком большому числу беженцев в стране. Как подчёркивает юрист и специалист по международной политике, это решение было принято без согласования с парламентом и кабинетом министров, что не вполне соответствует порядкам парламентского демократического государства. Кроме того, последствия этого решения очень дорого обходятся налогоплательщикам. «Государство, которое отказывается от притязаний на защиту своих границ, создаёт опасность для своего авторитета и внутри страны», — отмечает Хердеген.

Выступить кандидатом на пост председателя ХДС он решил после долгих переговоров с однопартийцами и другими депутатами ещё в начале лета — чтобы «подать знак, что базовые ценности ХДС ещё живы и что мы недовольны исключительно ситуационным модерированием в трудной ситуации». При этом Хердеген подчеркнул, что трезво оценивает свои шансы и что для него это «просто символичное восстание».

Говоря о своих политических воззрениях, юрист пояснил, что он придерживается проевропейской позиции, но в то же время крайне скептически относится к курсу немецкого правительства в том, что касается европейской долговой политики. Также он отметил, что для него важна свобода индивидуальной деятельности — это существенный либеральный элемент его политики, который всегда был в центре внимания и у его партии. Помимо этого, Хердеген выступает за высокий уровень социально-политической ответственности, не гарантированный социально-демократическим законодательством, которым сейчас руководствуется большая коалиция немецкого правительства. Поэтому после выборов в бундестаг Хердеген открыто высказывался за то, чтобы союз решился на риск создания правительства меньшинства, однако его усилия были напрасны.

В интервью Die Welt политик резко раскритиковал АдГ и сообщил, что одной из основных задач нового партийного руководства будет полное обескровливание АдГ в долгосрочной перспективе — а для этого предполагается устранять причины, из-за которых широкие массы населения предпочли «Альтернативу для Германии».

Как сообщается в статье, с Ангелой Меркель Хердеген встречался лично лишь однажды, и она произвела на него впечатление весьма осведомлённого, интересного и заинтересованного собеседника. Однако он делает различия «между личным глубоким уважением к достижениям Ангелы Меркель и критикой её стиля управления, сопровождающегося отказом от ясного ценностно-ориентированного курса».