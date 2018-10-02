Foreign Policy: «музыка для ушей» Путина — Трамп пошатнул имидж США во всём мире

Люди по всему миру больше доверяют Си Цзиньпину и Владимиру Путину, нежели президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют представленные журналом Foreign Policy результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center. Лишь 27% респондентов одобрили политику Трампа, тогда как в поддержку российского и китайского лидеров высказались 30% и 34% опрошенных соответственно.
Восприятие Дональда Трампа в мире ухудшилось настолько, что в настоящий момент люди больше доверяют лидерам Китая и России, Си Цзиньпину и Владимиру Путину, нежели американскому президенту, сообщает Foreign Policy со ссылкой на опрос, проведённый исследовательским центром Pew Research Center. Американский журнал отмечает, что в опросе приняли участие 26 тыс. человек из 25 стран мира.
Согласно данным опроса, приход к власти Трампа в значительной степени пошатнул имидж Соединённых Штатов. Так, лишь 27% сказали, что одобряют политику американского лидера, при том что доверие Путину высказали 30%, а 34% опрошенных признались, что доверяют действиям президента Китая.
При этом множество опрошенных признались, что доверяют лидерам стран Евросоюза. В частности, 46% респондентов поддержали президента Франции Эммануэля Макрона, а 52% — канцлера Германии Ангелу Меркель.
Однако, несмотря на то, что о своём недоверии Трампу заявили 70% опрошенных, это не получило прямое отражение на уровне поддержки США. Так, 63% людей в 25 странах мира предпочли бы видеть США мировым лидером, и лишь 19% — Китай.
Тем не менее, журнал отмечает, что в Канаде и Европе воспринимать США стали иначе. 80% респондентов в Германии сочли, что за прошедший год двусторонние отношения ухудшились, а 82% жителей 10 стран ЕС, в которых проводился опрос, признались, что не одобряют политику Трампа.
Андреа Кендалл-Тейлор из Центра новой американской безопасности утверждает, что снижение влияния США в Европе «музыка для ушей» Путина, так как толкает страны Центральной Европы в объятья Москвы. «Это именно то, на что надеются россияне и президент Путин», — полагает Кендалл-Тейлор.
В настоящий момент лишь 8% респондентов сочли, что США имеет большее влияние на мировую политику, чем 10 лет назад, тогда как 70% отметили растущее влияние Китая, передаёт Foreign Policy. При этом в исследовательском центре утверждают, что если раньше с тем, что Китай укрепил позиции в мире, соглашались лишь те, кто следил за мировой политикой, сейчас так полагают и рядовые граждане.
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