Глава Volkswagen: Германия рискует потерять свое лидерство в автомобильной индустрии

Автомобильная промышленность в Германии находится под серьёзным давлением, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, новые стандарты ЕС по сокращению выхлопов углекислого газа являются чрезмерно жёсткими по мнению главы автоконцерна Volkswagen Герберта Дисса. Все это накладывается на торговую войну с США и политическую нестабильность в мире. Ситуация может привести к утере немецкими автопроизводителями мирового лидерства, сообщает издание.

В минувший вторник, генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс обозначил своё видение состояния ключевой для Германии отрасли, информирует Frankfurter Allgemeine. Дисс заявил, что если нынешняя ситуация не поменяется, то Германия в ближайшем будущем рискует потерять своё лидерство в автомобильной индустрии. Глава концерна добавил, что Вольфсбург (город, где находится основной завод Volkswagen. — ИноТВ) может повторить судьбу Детройта, Коули или Турина, где произошёл кризис на крупных автомобильных предприятиях.

Среди причин упадка, озвученных гендиректором крупнейшего производителя автомобилей в мире — торговая война с США и вводимые с обеих сторон пошлины, брексит, турбулентность мировой политики и ухудшившиеся отношения с Россией и Турцией. «И словно ситуация не была и так достаточно напряжённой, законодатели с доселе невиданной скоростью создают новые технические требования для нашей индустрии», — приводит издание слова Дисса.

Босс Volkswagen в первую очередь имел в виду новые крайне жёсткие требования по выбросам углекислого газа, которые должны заработать с 2030 года. При этом он, как отмечается в статье, ни разу не упомянул многолетние манипуляции его же собственной фирмы, связанные с искусственным занижением выхлопов вредных веществ. Также, многие из перечисленных им проблем относятся не только к автомобильной отрасли, но ко всей экономике в целом. Однако, автор статьи соглашается с тем, что к мнению Дисса необходимо прислушаться, поскольку автомобильная промышленность крайне важна для Германии и в ней занято более 1 млн. человек.

Новые требования по выхлопам вредных веществ были согласованы в Совете ЕС 9 октября. По ним к 2030 году планируется сократить выхлопы углекислого газа на 35 процентов, информирует Frankfurter Allgemeine. По оценкам Volkswagen, чтобы достичь таких показателей нужно за 12 лет довести уровень выпускаемых электромобилей до 40%. Соответственно, при этом снижается процент дизельных автомобилей, в том числе и благодаря государственным запретам, что также не нравится ряду немецких производителей.

Оптимисты говорят, что строгие государственные меры помогут немецким автопроизводителям сконцентрироваться на разработке электромобилей, тем более что спрос на них растёт в Китае и в ряде стран Европы, сообщает издание. В данном свете Volkswagen недавно объявил о сотрудничестве с Microsoft, а BMW с IBM. Однако, как подмечает автор статьи, здесь есть и определённые опасения, связанные с тем, что могущественные корпорации из Силиконовой долины могут поглотить или же вытеснить с рынка немецкие фирмы.

В любом случае, резюмирует Frankfurter Allgemeine, не стоит смотреть в будущее со страхом, потому что страх — плохой советчик. «Перемены в автомобильной индустрии колоссальны и они связаны с риском. Но риски, в свою очередь, всегда связаны с большими возомжностями», —приводит издание выдержку из заключительной части доклада Герберта Дисса.