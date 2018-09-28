WSJ: на Маска завели дело за введение в заблуждение акционеров

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WSJ: американский СПГ выведет Европу с энергетической орбиты Москвы Wall Street Journal
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В Совфеде рассказали о применении сирийского опыта в обучении лётчиков ВКС России
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о применении сирийского опыта в обучении лётчиков ВКС России.
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Тимошенко высказалась в поддержку автокефалии УПЦ КП
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась в поддержку независимости Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом сообщает NewsOne.
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Губернатор Челябинской области созвал экстренное совещание из-за ситуации со сбором мусора
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский созвал экстренное совещание из-за ситуации со сбором мусора в столице региона. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Федечкина.
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Гусев о скандалах в «Спартаке»: не представляю такое в нормальном клубе
Трёхкратный чемпион России по футболу Ролан Гусев высказался о последних скандалах в московском «Спартаке».
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Тимошенко призвала украинцев «потерпеть» до выборов 2019 года
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала граждан своей страны «потерпеть» до выборов 2019 года, сообщает ФАН.
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В ЛНР прокомментировали отставку Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе
В самопровозглашённой Луганской народной республике прокомментировали отставку Кучмы с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по Донбассу.
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В Москве арестован бывший главред «Милицейской волны»
В Москве Таганский суд арестовал бывшего главного редактора радиостанции «Милицейская волна» Андрея Кулакова по обвинению в крупном мошенничестве.
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Павлюченкова и Севастова снялись с теннисного турнира в Ухане в парном разряде
Российско-латвийская пара Анастасия Павлюченкова — Анастасия Севастова снялась с теннисного турнира в китайском городе Ухань.
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В Севастополе рекультивируют часть мусорного полигона
В Севастополе приняли решение рекультивировать первую и вторую очереди полигона твёрдых коммунальных отходов в Первомайской балке.
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Андрей Костюк назначен главой Росавтодора
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Костюк возглавил ведомство.
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На Украине националисты напали в суде на адвоката журналиста Муравицкого
На Украине члены экстремистской группировки С14 напали в суде на адвоката Андрея Гожима, который представляет интересы журналиста Василия Муравицкого.
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Кучма заявил о нецелесообразности переноса из Минска переговоров по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма, который подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, выступил против переноса площадки для переговоров.
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Меркель выразила надежду, что саммит по ситуации в Идлибе состоится в октябре
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что саммит России, Турции, Германии и Франции по ситуации в сирийском Идлибе состоится в октябре. Об этом сообщает ТАСС.
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Отцу Нурмагомедова не выдали визу в США
Посольство США в Турции отказало отцу российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапу, в выдаче американской визы на бой сына с ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.
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Три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова из-за сильного тумана
Три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова утром в пятницу, 28 сентября, из-за сильного тумана. Об этом сообщает «ВашГород.ру».
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Армию России в ходе осеннего призыва пополнят 132,5 тысячи человек
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, согласно которому российскую армию пополнят 132,5 тыс. человек.
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В Китае заявили о готовности участвовать в восстановлении Сирии
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна готова принять участие в восстановлении Сирии.
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Два новых землетрясения магнитудой 5,8 произошли у берегов Индонезии
Два новых землетрясения магнитудой 5,8 произошли у берегов Индонезии, сообщили в Геологической службе США.
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Суд арестовал брата экс-главы Дагестана Абдулатипова
Суд в Махачкале арестовал на два месяца брата бывшего главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова.
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Берлускони купил итальянский футбольный клуб «Монца»
Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец футбольного «Милана» Сильвио Берлускони приобрёл футбольный клуб «Монца», который выступает в Серии С.
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НАК сообщил о ликвидации боевика в Дагестане
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации в Буйнакском районе Дагестана боевика, который причастен к террористической деятельности.
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МИД России вручил ноту посольству Украины из-за инцидента в Киеве
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали инцидент с участием радикалов на территории российского торгового представительства в Киеве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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В Польше на четверть сократилось число приглашений на работу для украинцев
Министерство семьи, труда и социальной политики Польши представило отчёт, в котором говорится, что в стране на четверть сократилось число приглашений на работу для украинцев.
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Экс-командир рассказал о батальоне, в котором служил Чепига
Председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко в разговоре с RT рассказал о батальоне, в котором служил Александр Чепига.
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Семак считает, что Новосельцев не имеет права играть против «Зенита»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что отданный в аренду в махачкалинский «Анжи» защитник Иван Новосельцев не имеет права играть против клуба, которому он принадлежит.
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В Москве умер народный художник России Мюд Мечев
Народный художник России, почётный гражданин Республики Карелия Мюд Мечев умер в Москве на 90-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи Юрия Шлейкина.
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Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в контактной группе
Бывший президент Украины Леонид Кучма подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны.
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Адвокат рассказал о перспективах расследования дела сестёр Хачатурян
Адвокат одной из сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, рассказал в беседе с НСН о перспективах расследования дела.
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В Раде заявили о намерении отправить в Азовское море полученные из США катера
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинские власти перевооружат полученные из США катера и отправят их в Азовское море.
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Песков прокомментировал сообщения СМИ о третьем подозреваемом по делу Скрипалей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию британских СМИ о третьем подозреваемом по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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В МИД России рассказали о контактах с Израилем по инциденту с Ил-20
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что контакты с Израилем по ситуации вокруг сбитого в Сирии российского самолёта Ил-20 идут постоянно.
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Борис Джонсон представил свой план по брекситу
Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон обнародовал свой план по выходу страны из состава Европейского союза.
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Мантуров назвал объём совершённых с помощью системы такс-фри в России покупок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что с помощью механизма такс-фри в стране за пять месяцев было оформлено 47 тыс. чеков на сумму 4,7 млрд рублей.
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Глава РПЛ Прядкин прокомментировал предложение Федуна о реформе российского футбола
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в стране.
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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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Глава СПЧ направил украинскому омбудсмену данные о здоровье Сенцова
Глава СПЧ России Михаил Федотов предоставил уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой письмо с данными о состоянии здоровья режиссёра Олега Сенцова.
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Виктория Скрипаль попала в ДТП в Московской области
Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, рассказала подробности дорожно-транспортного происшествия, в которое она попала вместе с мужем в Московской области по дороге из Ярославля.
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На Украину не пустили российского актёра Дмитрия Бедерина
Советник главы погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пограничники в аэропорту Борисполь не пропустили российского актёра Дмитрия Бедерина, прилетевшего из Кишинёва.
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Первый покупатель нового iPhone на Тверской простоял в очереди 2,5 часа
Первый покупатель новой модели смартфона iPhone на улице Тверская в Москве простоял в очереди всего 2,5 часа, сообщает РИА Новости.
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Не стиранная 20 лет футболка Зидана была выставлена на торги в Париже
Футболка бывшего игрока сборной Франции Зинедина Зидана, в которой он забил два мяча в финале чемпионата мира 1998 года, была выставлена на торги в Париже.
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В МИД Венгрии оценили предоставление украинцам венгерского гражданства
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал факты выдачи венгерских паспортов ряду граждан Украины.
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Семак оценил возможность сочетания Дзюбы и Кокорина в «Зените»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил возможность сочетания нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина на поле.
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Казахстан и США готовятся открыть прямое авиасообщение
Министерство иностранных дел Казахстана проинформировало, что власти республики намерены подписать соглашение с США об установлении прямого авиасообщения между двумя странами.
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Бывший врио главы Приморья Тарасенко назначен замруководителя Росморречфлота
Бывший врио главы Приморского края Андрей Тарасенко назначен на должность замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
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Колобков примет участие в эстафете огня Универсиады-2019 в Москве
Министр спорта России Павел Колобков примет участие в эстафете огня зимней Универсиады 2019 года, которая состоится в Красноярске.
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Синоптики рассказали о сроках окончания дождей в Москве
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, когда закончатся дожди в Москве.
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Экс-командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией
Председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко прокомментировал сообщения СМИ о том, что Анатолий Чепига является Русланом Бошировым, которого Лондон подозревает в причастности к делу об инциденте в Солсбери.
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Российская теннисистка Гаспарян победила Бартель в полуфинале турнира в Ташкенте
Россиянка Маргарита Гаспарян победила представительницу Германии Мону Бартель в полуфинале теннисного турнира в Ташкенте.
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Путин посетит Индию в начале октября
Президент России Владимир Путин 4—5 октября посетит Индию с официальным визитом.
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Тимошенко намерена ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах президента
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что если она победит на выборах президента Украины, то ликвидирует компанию «Нафтогаз», так как она является ненужным посредником.