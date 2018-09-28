WSJ: на Маска завели дело за введение в заблуждение акционеров

Регулирующие органы фондового рынка США обвинили генерального директора Tesla Илона Маска в том, что он ввёл в заблуждение акционеров, опубликовав твит, в котором он заявил о планах перевести компанию в единоличную собственность, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, ссылаясь на заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Маск «знал, что никогда не обсуждал частную сделку по покупке акций по $420 с каким-либо потенциальным источником финансирования».

Регулирующие органы фондового рынка США обвинили генерального директора Tesla Илона Маска в том, что он ввёл в заблуждение акционеров, опубликовав твит, в котором он заявил о планах перевести компанию в единоличную собственность, сообщает The Wall Street Journal.

Жалоба была подана Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), после того как Илон Маск и его адвокаты в последнюю минуту решили защищаться, вместо того чтобы урегулировать обвинения.

Заведённое дело, как отмечает американское издание, «может нанести серьёзный удар» по производителю электромашин. Tesla не значится ответчиком по этому делу, но SEC пытается добиться того, чтобы Маск, крупнейший акционер и генеральный директор компании, не смог стать должностным лицом или генеральным директором какой-либо частной американской компании.

«Необоснованное действие комиссии меня глубоко огорчило и разочаровало, — отреагировал Маск. — Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Честность является важнейшей ценностью в моей жизни, факты говорят о том, что я никогда не компрометировал себя никоим образом».

SEC утверждает, что вопреки заявлениям, которые Маск сделал в нескольких постах в Twitter 7 августа, он «знал, что никогда не обсуждал частную сделку по покупке акций по 420 долларов с каким-либо потенциальным источником финансирования». Комиссия сообщила, что заявления Маска привели к нарушениям на рынке акций Tesla, которые выросли более чем на 10% в день публикации твита, а также нанесли ущерб инвесторам, пишет The Wall Street Journal.