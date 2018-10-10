Welt: первые «путинские лимузины» поедут в Европу

Лимузины класса «люкс» не производились в России уже 30 лет, и представленный недавно российский бренд Аurus призван составить конкуренцию западным маркам. В Кремле заявляют, что этот автомобиль полностью российского производства — но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются «удивительные детали», сообщает Die Welt. Не случайно руководит проектом Aurus немецкий менеджер Франц Герхард Хильгерт, перед этим возглавлявший представительство концерна Daimler в России, отмечается в статье.
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