Welt: первые «путинские лимузины» поедут в Европу

Новый российский лимузин Aurus был представлен как конкурент западным автомобилям класса «люкс». По словам представителей компании, новинка целиком и полностью российского производства. И хотя Die Welt усмотрел в ней сходство с ведущими западными марками, из Европы уже поступили первые заказы на «путинские лимузины».

Лимузины класса «люкс» не производились в России уже 30 лет, и представленный недавно российский бренд Аurus призван составить конкуренцию западным маркам. В Кремле заявляют, что этот автомобиль полностью российского производства — но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются «удивительные детали», сообщает Die Welt. Не случайно руководит проектом Aurus немецкий менеджер Франц Герхард Хильгерт, перед этим возглавлявший представительство концерна Daimler в России, отмечается в статье.

В конце августа на Московском автосалоне была представлена модель «Сенат» — первый автомобиль нового премиального бренда Aurus, созданного в России. Название бренда составлено из слов aurum («золото» на латыни) и Russia («Россия» по-английски), то есть это фактически «золото России», поясняет Die Welt. Слоган бренда звучит как «Пробуждение внутренней силы», и его дополняет рекламный девиз о том, что Aurus стал «новым словом» в мире технологий и роскоши. Создав собственный представительский автомобиль, Россия хочет одним махом войти в элитарный круг премиум-класса и составить конкуренцию таким легендарным мировым брендам, как Rolls-Royce и Bentley из Великобритании и Maybach-Daimler из Германии, подчёркивается в статье: «Успех бренда должны обеспечить немецкие инженеры, деньги арабских нефтяных шейхов и имидж президента Путина, который лично пользуется этим автомобилем».

В первый раз мир увидел новинку в мае, когда президент Путин приехал на свою инаугурацию на машине новой конструкции — первом российском представительском автомобиле, созданном с 1980-х годов. Тогда это была бронированная версия ЗИЛ-41052, на котором возили первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, а позднее первый президент России Борис Ельцин поменял ЗИЛ на Mercedes S 500, напоминает Die Welt. Сам Путин полагался ранее на лимузины Mercedes-Benz модели S 600 Guard Pullman — сверхдлинные и бронированные варианты самой роскошной модели немецкого бренда.

Но ещё осенью 2012 года глава президентской администрации заявил, что президент, премьер-министр и другие высокопоставленные представители России в ближайшее время намереваются сменить немецкие лимузины на автомобили отечественного производства, и была создана специальная программа под названием «Кортеж» с целью разработать представительский лимузин, внедорожник и микроавтобус, говорится в статье. Для осуществления проекта был сформирован консорциум из Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института и частного предприятия Sollers, которое сотрудничало ранее с такими автопроизводителями, как Fiat, Ford и Mazda.

В разработку отечественных представительских лимузинов Россия вложила около 12,4 миллиарда рублей, и это «относительно скромная сумма для подобного амбициозного проекта», отмечает Die Welt. Особенно учитывая, что проект был вскоре расширен: было решено выпускать автомобили не только для нужд российского правительства, но и для высших слоёв общества в собственной стране и за рубежом.

Российское руководство уверяет, что автомобиль Aurus — целиком и полностью детище отечественных инженеров и конструкторов, и что все детали изготовляются в основном на российских заводах: колеса — в Красноярске, амортизаторы — в Башкирии, кожаная обивка сидений — в Рязани, бензобаки — в Нижнем Новгороде. Однако они «хранят молчание», когда возникает вопрос о месте производства антиблокировочных систем и систем электронного контроля устойчивости, а также кондиционеров, подчёркивается в статье. Также «неясно» происхождение восьмицилиндрового двигателя объёмом 4,4 литра и мощностью 598 л.с., который можно было увидеть в выставочной модели на Московском автосалоне, пишет Die Welt: «Согласно официальным данным, мотор разработан российскими инженерами при поддержке немецких специалистов из Porsche. Но важнейшие технические характеристики указывают на его поразительное сходство с одним из двигателей BMW. Да и руководит проектом Aurus немецкий менеджер Франц Герхард Хильгерт, перед этим возглавлявший представительство концерна Daimler в России».

Разработанные модели бренда Aurus названы в честь башен Кремля: лимузин получил название «Сенат», внедорожник — «Комендант», а микроавтобус — «Арсенал». Кроме того, должна появиться ещё и специальная версия «Сенат Кабриолет», в котором Путин планирует принимать традиционный Парад Победы на Красной площади не позднее 2020 года, сообщается в статье.

Купить автомобиль нового российского бренда класса «люкс» должна побуждать и конкурентоспособная цена: как заявил российский министр промышленности Денис Мантуров, лимузин будет стоить несколько дороже автомобиля Mercedes представительского класса, но на 20% дешевле, чем Rolls Royce. Продажи автомобилей Aurus на мировом рынке должны начаться в следующем году, и для начала планируется изготовить всего несколько десятков машин, пишет Die Welt. Лишь с 2021 года, после расширения модельного ряда, производство должно возрасти до 5 тысяч штук в год, но для этого потребуется дополнительный капитал. Необходимые деньги русским готовы предоставить арабские нефтяные шейхи, говорится в статье: в июле уже было подписано соответствующее заявление о намерениях с Фондом обороны, безопасности и развития ОАЭ, который должен вложить €110 млн евро в развитие бренда и получить взамен долю в размере 30% от компании-производителя.

Во время презентации на Московском автосалоне руководитель проекта Франц Герхард Хильгерт объявил, что уже поступили заявки первые на Aurus из-за рубежа. По всей видимости, первые экспортные экземпляры нового премиального бренда со штампом «сделано в России» вскоре отправятся в Европу, заключает Die Welt.