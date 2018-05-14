Newsweek сравнил президентские лимузины Путина и Трампа
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о нарастании конфликтного потенциала в Арктике в связи с тем, что регион превратился в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств.
Голландский футболист Квинси Промес прокомментировал свой уход из московского «Спартака».
Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась мнением о следующей своей сопернице на Открытом чемпионате США — россиянке Марии Шараповой.
Доследственная проверка проводится по факту взрыва на крупном оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области.
Президент России Владимир Путин 1 сентября проведёт в Сочи встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Мэр Киева Виталий Кличко поехал в США на прощание с американским сенатором Джоном Маккейном.
Голландский полузащитник Квинси Промес, который близок к переходу в испанскую «Севилью», опубликовал нарезку игровых моментов за московский «Спартак».
В экстренных службах Нижегородской области сообщили, что при взрыве на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в короткие сроки получить российские зенитные ракетные системы С-400.
Сотрудники Следственного комитета России завершили работу в ЦАР в рамках расследования гибели троих российских журналистов.
Бывший американский лидер Билл Клинтон и экс-президент России Борис Ельцин обсуждали танец российского главы государства во время предвыборной гонки. Об этом свидетельствует расшифровка телефонного разговора между двумя политиками, опубликованная на сайте библиотеки Клинтона.
Бывший руководитель отдела доходов клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Джеффри Дэвид подозревается в хищении денег.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT поделился прогнозами на сентябрь в Москве.
В Нижегородской области в результате взрыва в цехе по производству аммонала на Заводе имени Я.М. Свердлова погибли два человека.
Во время задержания в городе Дзержинском Московской области мужчина ранил ножом двух сотрудников полиции.
Московский ЦСКА объявил о трансфере японского футболиста «Вегалта Сендай» Такумы Нисимуры.
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, для чего появилась информация о нарушении антидопинговых правил со стороны четырёх российских биатлонистов.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направит спецпосланника в КНДР на следующей неделе.
Германия выдала России жителя Кабардино-Балкарской Республики 1987 года рождения, который в 2013 году через третьи страны выехал в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, а позднее пытался получить статус беженца в Германии, используя поддельные документы.
Румынский полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви раскритиковал молодых российских футболистов.
Россиянка Мария Шарапова рассказала о своём предыдущем поединке с латвийкой Еленой Остапенко, с которой ей предстоит встретиться в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису.
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что США могут выйти из ВТО в случае, если организация не изменит своё отношение к Америке.
В Красноярске местный житель захватил в заложники жену и сына, а также угрожал взорвать частный дом с помощью газового баллона, сообщили в Следственном комитете.
Футбольный клуб «Севилья» сообщила, что голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес проходит медицинское обследование.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT назвал возможные темы переговоров президента России Владимира Путина во время визита во Францию, который может состояться в ноябре этого года.
Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящее время отсутствуют. .
Футбольный тренер Валерий Знарок, отец бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега, умер в возрасте 79 лет.
Черемховский районный суд Иркутской области восстановил дату рождения 95-летней жительницы, которая в начале Великой Отечественной войны уничтожила своё свидетельство о рождении, чтобы уйти на фронт.
Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с полузащитником сборной Люксембурга Оливье Тиллем.
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Российский футбольный союз (РФС) принял решение временно снять с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков.
По меньшей мере десять человек пострадали и один погиб в результате столкновения двух маршрутных такси с мусоровозом в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.
Полузащитник «Ростова» Саид Эзатоллахи перешёл в английский клуб «Рединг», выступающий в Чемпионшипе.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в разговоре с RT обвинения в адрес России со стороны США о преследовании судов в Азовском море.
Российские боксёры завоевали две золотые и пять серебряных медалей на юниорском чемпионате мира, который проходит в Будапеште.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал обвинения в адрес России со стороны США о преследовании судов в Азовском море.
Министр спорта России Павел Колобков считает, что поставленная президентом страны Владимиром Путиным задача повышения вовлечённости населения в спорт является выходом на новый уровень.
Министерство обороны Японии запросит на 2019 год рекордный бюджет — почти $48 млрд, что на 2,1% превышает текущий, сообщает агентство «Киодо».
Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность, что Новосибирск успешно проведёт молодёжный чемпионат мира по хоккею, который состоится в 2023 году.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
Причиной пожара в Новосибирской областной клинической больнице, при котором были эвакуированы 412 человек, мог стать аварийный режим работы электрощитка, заявили в Главном управлении МЧС по области.
Датская теннисистка Каролин Возняцки завершила свои выступления на Открытом чемпионате США, US Open, на стадии второго круга.
Банк России 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у К2 Банка.
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов Александра Печёнкина, Александра Чернышова, Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что правоохранительные органы страны задержали 131 человека по подозрению в дестабилизации экономики и саботаже финансовых мер властей.
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США — US Open.
Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Россиянка Мария Шарапова преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата США по теннису.
По меньшей мере семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в американском штате Нью-Мексико.
Командующий Шестым флотом Военно-морских сил США вице-адмирал Джеймс Фогго заявил об эффективности российских подводных сил.