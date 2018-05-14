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Newsweek сравнил президентские лимузины Путина и Трампа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимира Путина и Дональда Трампа объединяет тяга к высококлассным лимузинам, пишет Newsweek. Поэтому издание решило сравнить автомобили, используемые лидерами двух стран.
Newsweek сравнил президентские лимузины Путина и Трампа
Reuters
Между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом есть «интересная связь» — их объединяет «тяга к высококлассным лимузинам», пишет Newsweek.
 
По имеющейся информации, Путин потратил $192 млн на свой новый парк лимузинов, которые он продемонстрировал во время недавней инаугурации. Сделанный в России пуленепробиваемый автомобиль, как сообщается, оснащён 12-цилиндровым двигателем объёмом 6,6 литра и мощностью 860 лошадиных сил, отмечает издание со ссылкой на изготовителя. Эта машина официально называется Aurus — комбинация латинского слова аurum (золото) и rus от слова Russia (Россия).
 
Автомобиль Aurus, который является частью российского проекта «Кортеж», походит на британские лимузины класса люкс Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost, однако Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт обращался к таким компаниям, как Porsche и Robert Bosch, чтобы те помогли им в создании авто для Путина, говорится в статье.
 
Хотя путинский Aurus явно оснащён целым перечнем встроенных передовых оборонных и коммуникационных технологий, однако этот автомобиль, возможно, не способен превзойти более старую, но тем не менее мощную машину, которую использует американский президент, указывается в статье.
 
Дональд Трамп унаследовал этот лимузин, известный как «Зверь» (Beast), от своего предшественника Барака Обамы, который получил это авто в 2009 году.
 
Этот лимузин компании General Motors был создан с нуля при помощи Секретной службы США. У данной машины толщина окон составляет 5 дюймов (13 см), а дверей — 8 дюймов (20 см).
 
В 2015 году Барак Обама на одном комедийном ток-шоу заявил, что «Зверь» — это, «по сути, кадиллак на основе танка». Этот лимузин сделан из стали, алюминия, титана и керамики. Даже его топливный бак благодаря специальной пене не может взорваться. Автомобиль также защищён от химических атак, а его колёса сделаны таким образом, что он сможет двигаться, даже если его усиленные кевларом шины будут каким-то образом повреждены. Неудивительно, что во время последнего зарубежного тура Дональда Трампа по Азии Секретная служба привезла с собой этот автомобиль.
 
Однако в то время как у Aurus 12-цилиндровый двигатель, у «Зверя» мотор всего 8-цилинидровый. Кроме того, авто американского лидера, по оценкам, весит 7,5 тонн, тогда как у российского лидера лимузин весит на 1,5 тонны меньше. Между тем, как отмечает Newsweek, пока неясно, проводил ли Трамп какую-либо модернизацию своего авто.
 
Однако если России и удалось вырваться вперёд, то это, вероятно, ненадолго, подчёркивает издание.
 
Канал Fox News в прошлом месяце сообщил, что долгожданный преемник «Зверя» может появиться на дорогах страны уже этим летом. О новой машине, которая будет выпущена под маркой Cadillac, известно мало. Секретная служба заключила контракт на $15,8 млн на создание этого автомобиля, который, как полагают, скорее всего, будет иметь более современные характеристики.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Newsweek США Северная Америка
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автомобиль Барак Обама Владимир Путин Дональд Трамп Россия США
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