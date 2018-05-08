TVN24: церемонию инаугурации Путина Россия выучила наизусть

Церемония инаугурации Владимира Путина была как всегда эффектна и прекрасно поставлена, передаёт корреспондент TVN24 Анджей Зауха. Журналист отмечает, что одной из немногочисленных новинок в этот раз стал президентский лимузин «Кортеж». В остальном всё прошло по сценарию, который россияне уже, вероятно, выучили наизусть.

Дольше в Кремле правил только Иосиф Сталин, что же касается современных времён, Владимир Путин бьёт рекорд. Он как раз принял присягу на четвёртый президентский срок. Торжество имело тот же сценарий, что и всегда — оно было эффектно и прекрасно поставлено. Анджей Зауха.

Долгий марш Владимира Путина через кремлёвские залы и коридоры должен был создавать напряжение, но эту церемонию Россия и весь мир знают практически наизусть, так же как и Владимир Путин знает текст произнесённой уже в четвёртый раз присяги.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации.



Как всегда это было большое телевизионное шоу. Нового старого президента встречали залпы пушек и толпы отобранных гостей. Среди них друзья из-за границы. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, актёр Стивен Сигал.





ВЛАДИМИР ПУТИН: Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего.

Это одна из немногочисленных новинок этого дня. Впервые произведён в России новый официальный президентский лимузин, который называется «Кортеж», на нём Путин проехал несколько сотен метров по пути на церемонию.

Хозяином Кремля он стал 18 лет назад. Это его первая инаугурация. Правда, спустя два президентских срока из-за Конституции ему пришлось стать на четыре года премьер-министром. Но и так все знали, кто правит в России и кто будет править дальше.

МОСКВИЧКА: Россия процветает. За это мы любим нашего президента.

МОСКВИЧ: Я желаю ему долгих лет правления. Благодаря ему всё отлично.

Недовольные протестовали два дня тому назад под лозунгом «Он не наш царь».





ЖЕНЩИНА: Раз, два, три — Путин уходи.

МУЖЧИНА: Я хочу показать, что кто-то сопротивляется тому, что происходит в стране.

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Давайте дадим ему царскую власть. Ведь ему всё ещё не хватает полномочий.

В 90 российских городах были задержаны более 1600 человек — и Путин спокойно мог начать следующий президентский срок с назначения нового старого премьер-министра Дмитрия Медведева и с подтверждения визитов иностранных лидеров. До конца мая в Россию прибудут канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Израиля.

АНДЖЕЙ ЗАУХА, корреспондент TVN в Москве: После введённых Путиным изменений в Конституцию президентский срок насчитывает шесть лет. Никто не знает, захочет ли в 2024 году президент отдать кому-то власть или что-то опять придумает, чтобы править дальше.

Анджей Зауха, «Факты», Москва.

Дата выхода в эфир 07 мая 2018 года.