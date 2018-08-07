Die Welt: павшие в немилость в Германии дизельные авто оказались востребованы на Украине

Скандал вокруг концерна Volkswagen, который уличили в махинациях с сертификатами экологической безопасности, сбил спрос в Германии на автомобили с дизельными двигателями, пишет Die Welt. Однако невостребованные авто находят себе хозяев среди «охотников за выгодными покупками» в Европе, пишет Die Welt. Самый же большой рост спроса на «немецкий дизель» с пробегом в прошлом году был зафиксирован на Украине — целых 136%, отмечает издание.
После громкого скандала вокруг концерна Volkswagen из-за махинаций с экологической сертифицацией подержанные автомобили с дизельными двигателями всё хуже продаются в Германии, но пользуются всё большим спросом у «охотников за выгодными покупками» за пределами ФРГ, сообщает Die Welt.
Согласно исследованию Федерального статистического ведомства Германии, вывоз подержанных дизельных автомобилей из ФРГ вырос в прошлом году сразу на 20,5%, отмечает немецкая газета.
«В настоящее время у иностранных охотников за выгодными покупками есть хорошая возможность заполучить автомобиль с дизельным двигателем по привлекательной цене», — поясняет профессор Кристиан Килле из Университета прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурт.
Большая часть подержанных дизельных автомобилей «уходит» в Италию, Австрию и Францию. И тем не менее в 2017 году больше всего спрос на подержанные немецкие легковые машины с дизельными двигателями вырос на Украине — аж на 136%, подчёркивает Die Welt.
Бывшая советская республика считается «рынком сбыта для более старых моделей, тогда как автомобили поновее и подороже преимущественно уходят в страны Западной и Южной Европы», уточняет немецкое издание.
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