Standard: новый «Зверь» Трампа наверняка будет больше и длиннее путинского Aurus

Ездить на бывшем служебном автомобиле Обамы нынешнему главе Белого дома осталось недолго: уже в конце этого лета он должен пересесть на лимузин Cadillac One, о котором в настоящий момент практически ничего неизвестно, сообщает Der Standard. Впрочем, зная Дональда Трампа, его новый «Зверь», определенно, будет «больше и длиннее путинского Aurus», не сомневается журналист австрийской газеты.

На каких автомобилях разъезжают «сильные мира сего» — это дело национального престижа, пишет австрийская газета Der Standard.

Так, например, президент России Владимир Путин пересел недавно с немецкого Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard на совершенно новый отечественный лимузин Aurus Senat, отмечает автор статьи Андреас Штокингер.

«Если Запад постоянно раздражает, то ему демонстрируют, что в техническом плане не только он на что-то способен», — даёт своё объяснение случившемуся журналист Der Standard.

Новый лимузин главы Кремля — «категории «вот чего ждал мир» — длиннее Pullman Guard на 10 см, весит 6,5 тонн и оснащён 8-цилиндровым двигателем объёмом 4,4 литра и мощностью около 600 лошадиных сил, перечисляет Штокингер.

«А теперь давайте посмотрим, что сможет противопоставить (новому автомобилю Путина. — ИноТВ) следующий «Зверь» — таково прозвище всех лимузинов-тяжеловесов президентов США, — предлагает автор статьи. — Новый трампомобиль Cadillac One в настоящее время проходит последние испытания и наматывает заключительные динамические круги на Северной петле гоночной трассы «Нюрбургринг».

Ездить на «бывшем служебном автомобиле Обамы» нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу осталось недолго, поскольку новый Cadillac One должен поступить в его распоряжение уже в конце этого лета, уточняет журналист австрийской газеты.

«Новый лимузин президента США создан на базе грузового автомобиля. Заказано 12 штук, за которые GM получил 15,8 миллионов долларов. Кроме впрыска закиси азота об автомобиле пока ничего неизвестно: информация о размерах и мощности двигателя (поговаривают о 1000 лошадиных сил) находится под грифом «совершенно секретно». Впрочем, зная Трампа, новый Cadillac One, определенно, будет больше и длиннее путинского Aurus», — не сомневается автор статьи Андреас Штокингер.