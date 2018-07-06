TUT.BY: в Минске продают прототипы «Ё-мобиля», хотя не все они на ходу

В интернете появилось объявление о продаже прототипов «Ё-мобиля», которые сейчас находятся в Минске, сообщает портал TUT.BY. Автомобили предлагают по цене 5 млн руб., однако, судя по фотографиям, не все они находятся в полной комплектности, отмечают журналисты, и неясно, можно ли выезжать на них на дороги общего пользования.

«Громкий и масштабный проект по выпуску народного российского автомобиля под названием «Ё-мобиль» завершился провалом, так толком и не стартовав», — пишет белорусский новостной портал TUT.BY. И теперь уникальные машины, которые успели выпустить, продают в Минске по цене $79 тыс. (5 млн руб.).

Как следует из объявления на интернет-площадке, все автомобили выпущены в период с 2010-го по 2014 год и являются прототипами. Изначально прототипы разрабатывались с гибридной силовой установкой, включающей электромотор и ДВС.

При этом в объявлении не указано, разрешён ли этим машинам выезд на дороги общего пользования, отмечают журналисты TUT.BY. Судя по фотографиям, некоторые автомобили находятся в некомплектном состоянии.

Автор статьи напоминает, что, по слухам, один из «Ё-мобилей» когда-то планировалось подарить Владимиру Путину, но в итоге его получил Владимир Жириновский, который до сих пор на нём ездит.