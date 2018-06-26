CNN: в Саудовской Аравии женщинам разрешили вождение — но садиться за руль торопятся не все

Саудовская Аравия сняла запрет на вождение машин для женщин, передаёт CNN. Однако некоторые женщины не торопятся садиться за руль из-за отсутствия практики, а так же по той причине, что многие из них ещё не знают, как отреагирует на эти перемены ультраконсервативное саудовское общество. Тем не менее, как отмечает канал, саудовские активистки надеются, что снятие этого запрета — это первый шаг на пути к ликвидации системы опекунства.

РОЗАНН, саудовская водительница: Польза вождения в том, что ты можешь ездить со своими детьми, получать впечатления и путешествовать. Оно также скрепляет семью.

Это была Розанн. Эта саудовская женщина напомнила нам о прелести рутины, которую многие из нас принимают за данность: вождение. Она рассказал об этом всего через несколько часов после того, как Саудовская Аравия сняла запрет женщинам на вождение автомобиля. Подобно Розанн многие женщины по всему Королевству садятся за руль, однако кое-кто из них с этим пока что не спешит. Но этих перемен в Саудовской Аравии ждали долго, и корреспондент CNN Джомана Карадшех села на пассажирское сидение, чтобы отправиться в этот исторический заезд.

Мона аль-Фарес ждала этого момента всю свою жизнь. Когда пробила полночь, она стала одной из первых женщин, севших за руль. Нам удалось отправится в путешествие вместе.

ДЖОМАНА КАРАДШЕХ, корреспондент CNN: Какого это? Уже чувствуете удовольствие?

МОНА АЛЬ-ФАРЕС, саудовская водительница: У меня до сих пор есть чувство, что кто-то сейчас остановит меня. Арестует, понимаете?

ДЖОМАНА КАРАДШЕХ: Вы могли себе представить, что этот день когда-нибудь настанет?

МОНА АЛЬ-ФАРЕС: Нет. Правда никогда так не думала. Это одна из тех вещей, которые я считала невозможными. Что никогда этого не будет.

Однако многие женщины в этой стране говорят, что они садиться за руль пока не торопятся. По их словам, они хотят подождать, чтобы понять, как одно из самых консервативных обществ в мире отреагирует на это. Кроме того, некоторые хотят попрактиковаться перед тем, как вступить на поприще, которое раньше было исключительно мужской прерогативой.

Это был долгий и тернистый путь: женщины, которые протестовали против запрета, на протяжении многих лет оказывались под арестом, а общество их сторонилось.

ДЖОМАНА КАРАДШЕХ: У некоторых из этих женщин не будет возможности сейчас сесть за руль — потому что они находятся за решёткой, так как их недавно задержали в рамках крутых мер по отношению к активистам в области прав человека. Некоторые считают это знаком, того, что единственный путь для перемен в этом Королевстве — это сверху вниз.

Многие считают инициатором (снятия запрета. — ИноТВ) молодого наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда, который запустил в этой ультраконсервативной стране целую волну ранее немыслимых перемен. Его концепция «2030» — это амбициозный план по модернизации Саудовской Аравии, диверсификации её экономики, снижению зависимости от нефти и привлечению на рынок рабочей силы большего количества женщин.

САХАР НАСЕИФ, саудовская активистка в области прав женщин: О боже, где я нахожусь? По-прежнему в Джедде, в Саудовской Аравии? Что тут происходит? Потому что каждый раз, когда что-то происходит — новое послабление, новый декрет, что-то новое — то можно сказать только «ух ты»: все эти перемены — как гром среди ясного неба.

Сахар Насеиф борется за права женщин в Саудовской Аравии уже более 40 лет. В 2013 году она стала одной из тех женщин, которые выступили с протестом против запрета на вождение, сев за руль. После этого она на короткое время оказалась под стражей.

САХАР НАСЕИФ: Мне сейчас 64 года, и, если честно, я занималась всем этим не ради себя. Я занималась этим ради моих детей и внуков — чтобы они могли пользоваться большей свободой и имели больше прав. Думала, не доживу до этого.

Насеиф, как и многие другие, хотят положить конец репрессивному закону об опекунстве, согласно которому женщины вне зависимости от возраста не могут заниматься самыми простыми вещами — например, путешествовать или работать — без согласия опекуна мужского пола.

САХАР НАСЕИФ: Следующим шагом — я настроена очень оптимистично — будет ликвидация опекунства. Я всегда говорила, что вождение лишь открывает дверь к большому количеству других вещей.

Но пока что можно этим моментом можно только наслаждаться.

Джомана Карадшех, CNN, Джедда, Саудовская Аравия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 июня 2018 года.