Stern: в Саудовской Аравии разрешили кинотеатры — впервые с 1980-х годов

Впервые с 1980-х годов в Саудовской Аравии появятся публичные кинотеатры, что станет для жителей консервативного мусульманского королевства «культурным шоком», сообщает Stern. По словам руководителя компании — владельца кинотеатра, западные фильмы будут «немного обработаны и модифицированы, чтобы приспособить их к местной культуре».

Более 35 лет в Саудовской Аравии не было публичных кинотеатров, пишет Stern. В среду в ультраконсервативном королевстве готовится открытие первого кинотеатра, принадлежащего американской сети AMC. В честь этого события планируется праздничный вечер и показ голливудского блокбастера. То, что на Западе десятилетиями считается нормой, в Саудовской Аравии — «культурный шок», отмечает издание.

Саудовский королевский дом ввёл запрет на кинотеатры в начале 1980-х годов в рамках своей консервативной политики. До сих пор саудовцы часто тратили несколько часов на поездки в соседние страны, чтобы смотреть фильмы. Эти деньги, возможно, сотни миллионов евро, вскоре могут оставаться в королевстве.

Причина запрета заключалась в том, что саудовская версия ислама, находящаяся под влиянием ваххабизма, запрещает увеселения, такие как концерты и фильмы. Решение королевского дома связано с мерами по либерализации страны. К примеру, в конце июня женщинам в Саудовской Аравии разрешат водить машину, проводится всё больше концертов и ярмарок. За этой политической линией стоит наследный принц Мохаммед бин Салман, которого молодые саудовцы считают «вестником надежды».

При этом первый показ и дальнейшие премьеры в апреле будут доступны только гостям с персональным приглашением. Сообщается, что на премьеру фильма «Чёрная пантера» пригласят 600 гостей. Также запланирован показ фильмов «Рампэйдж» и цензурированная версия фильма «Мстители». «Фильмы будут немного обработаны и модифицированы, чтобы приспособить их к местной культуре», — резюмировал руководитель компании AMC Адам Арон.