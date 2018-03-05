Bloomberg: Россия поможет Саудовской Аравии наладить выпуск оружия

Саудовская Аравия ищет партнёров по поставкам технологий, для того чтобы уже к 2030 году производить половину своей военной продукции самостоятельно, передаёт Bloomberg. При этом издание отмечает, что на фоне растущих разногласий между саудовцами и Америкой именно Россия стремится взять на себя роль основного партнёра страны в военной сфере.

Саудовская Аравия стремится к развитию оборонной промышленности и намерена сотрудничать в этом направлении не только с традиционными партнёрами, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что королевство, которое на протяжении долгого времени закупало вооружение за рубежом, теперь стремится производить его самостоятельно. Так, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман поставил перед страной весьма амбициозную цель — увеличить количество военной продукции, произведённой в стране, с 2% до 50% от всего вооружения страны уже к 2030 году.

Сообщается, что это создаёт возможности для западных компаний, однако при этом им придётся согласиться на поставку технологий в королевство. И Саудовская Аравия ясно даёт понять, что в случае, если они не захотят принять это условие, в стране готовы рассматривать другие варианты.

Так, Саудовская Аравия уже подписала соглашение на приобретение у России зенитной ракетной системы С-400. По условиям соглашения королевство также сможет самостоятельно производить смежную военную продукцию. Издание полагает, что подобное развитие отношений Саудовской Аравии и России и Китая должно стать тревожным сигналом для США, где обеспокоены тем, что страна сдаёт позиции на Ближнем Востоке.

«Мы будем тщательно анализировать то, что нам могут предложить наши партнёры», — приводит издание слова главы военной промышленности Андреаса Швера. «Мы, не сомневаясь, обратимся к поставщикам второго уровня или других потенциальных партнёров, если у них есть полная государственная поддержка и никаких ограничений», — добавил он.

По мнению главы командования Вооружённых сил США Джозефа Вотела, Россия и Китай стремятся «заполнить ощутимые пробелы, расширяя сотрудничество в сфере обороны и продажи своих вооружений нашим региональным партнёрам».

Вотел предупреждает, что с 2015 года влияние России на Ближнем Востоке усилилось в связи с активизацией страны в Сирии. Китай, в свою очередь, активно выстраивает торговые отношения с Ираном и стремится принять участие в послевоенном восстановлении Сирии. Кроме того, обе страны стремятся конкурировать с американскими компаниями за контракты в сфере ядерной энергетики в королевстве.

Издание сообщает, что, хотя отношения США и Саудовской Аравии берут своё начало ещё со времён Второй мировой войны, в настоящий момент они сопровождаются скептицизмом со стороны американцев в отношении военных возможностей Саудовской Аравии. Эти сомнения подкрепляются длительной борьбой королевства с плохо вооружёнными повстанцами в Йемене. Некоторые члены конгресса выступают против заключения оружейных сделок и передачи ядерных технологий Саудовской Аравии.

Несмотря на то что, по словам Швера, Саудовская Аравия позволит своим партнёрам сохранять оперативное руководство и высшие руководящие должности, контроль над экспортом может стать серьёзным препятствием для ряда американских компаний, сообщает Bloomberg.