Bloomberg: в ответ на пошлины США Россия пригрозила ударить по импорту американских автомобилей

Вслед за другими странами Россия также пригрозила США принять меры в ответ на введённые Вашингтоном тарифы на импорт стали и алюминия — важный элемент российского экспорта, пишет Bloomberg. В частности, Москва предупредила Соединённые Штаты о том, что в скором времени с американских автомобилей будут взимать более высокие сборы.

Об этом ответном шаге министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил всего через несколько дней после того, как правительство объявило о намерении ввести пошлины на дорожно-строительную технику из США.

Как напоминает Bloomberg, торговые партнёры Америки, такие как Евросоюз и Китай, уже заявили о введении пошлин в ответ на действия администрации американского президента Дональда Трампа.

Россия оценила экономический ущерб от принятых США мер в $538 млн. Между тем ранее на этой неделе Министерство экономического развития заявило, что ответные шаги Москвы изначально коснутся американских товаров на сумму не более $100 млн. Как ожидается, окончательное решение о том, какие именно пошлины введёт Москва в ответ на действия администрации Трампа, станет известно в ближайшем будущем.