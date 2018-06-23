Bloomberg: в ответ на пошлины США Россия пригрозила ударить по импорту американских автомобилей

Россия заявила о том, что в ответ на введённые администрацией Трампа пошлины на сталь и алюминий, она повысит сборы с импортируемых из США автомобилей, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, об этом шаге Москва сообщила всего через несколько дней после того, как объявила о том, что ответные меры российских властей коснутся также поставок дорожно-строительной техники из Соединённых Штатов.
Вслед за другими странами Россия также пригрозила США принять меры в ответ на введённые Вашингтоном тарифы на импорт стали и алюминия — важный элемент российского экспорта, пишет Bloomberg. В частности, Москва предупредила Соединённые Штаты о том, что в скором времени с американских автомобилей будут взимать более высокие сборы.
Об этом ответном шаге министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил всего через несколько дней после того, как правительство объявило о намерении ввести пошлины на дорожно-строительную технику из США.
Как напоминает Bloomberg, торговые партнёры Америки, такие как Евросоюз и Китай, уже заявили о введении пошлин в ответ на действия администрации американского президента Дональда Трампа.
Россия оценила экономический ущерб от принятых США мер в $538 млн. Между тем ранее на этой неделе Министерство экономического развития заявило, что ответные шаги Москвы изначально коснутся американских товаров на сумму не более $100 млн. Как ожидается, окончательное решение о том, какие именно пошлины введёт Москва в ответ на действия администрации Трампа, станет известно в ближайшем будущем.
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