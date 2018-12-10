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24 канал: украинская прокуратура введёт новые санкции против российских активов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинская прокуратура предлагает ввести санкции в отношении российских активов на территории Украины на время действия военного положения. Как сообщает «Телеканал новин 24», по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, уже сформирован перечень российских предприятий, которые будут внесены в санкционный список.
24 канал: украинская прокуратура введёт новые санкции против российских активов
Reuters

Генеральная прокуратура предлагает ввести санкции в отношении активов России на территории Украины на время действия военного положения. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что прокуратура уже сформировала перечень российских предприятий на Украине, чтобы передавать его СНБО.
 
«Необходимо во время введения военного положения принять решение СНБО о введении санкций в отношении активов России на территории Украины», — Заявил Луценко.
 
По его словам, санкции могут быть введены против компаний, входящих в государственную собственность России, а также в собственность российских физических и юридических лиц.
В то же время, генпрокурор пояснил, что речь не идёт об «отжиме бизнеса».
 
«Никто не отнимает никакого бизнеса. Закон о санкциях чётко говорит, что введением санкций является временное ограничение права человека распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом. Считаю, что это необходимо ввести до деоккупации Украины», — добавил Луценко.
 
Как напоминает телеканал, в связи с введение военного положения, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Однако для граждан Украины, следующих из России, не существует никаких ограничений для пересечения границы и проезда на Украину.
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