National Interest: с Россией нужно поладить — не ради дружбы, а ради безопасности

США необходимо изменить свою стратегию в отношении России, пишут в статье для The National Interest обозреватель CNN Джилл Догерти и бывший аналитик ЦРУ Томас Замостни. Предыдущие действия Вашингтона лишь усугубляли ситуацию, потому что не учитывали негативных последствий, а также того факта, что Москва является одновременно и угрозой и источником возможностей для Америки. Поэтому США необходимо сблизиться с Россией, чтобы обеспечить собственную безопасность и не нести ненужные потери.

США и Россия сошлись в ожесточённом геополитическом противостоянии, которое может перерасти в вооружённый конфликт, пишут в статье для The National Interest обозреватель CNN Джилл Догерти и бывший аналитик ЦРУ Томас Замостни. Нынешняя российская стратегия Вашингтона не работает: напротив, она связывает Америке руки, делая Россию более агрессивной на внешнеполитической арене и менее демократической у себя дома.

Издание пишет, что дипломатические инструменты, использовавшиеся во время холодной войны, уже не работают. Режим контроля за вооружениями, помогавший сохранять стратегическую стабильность и предотвращавший затратную гонку вооружений, находится под угрозой коллапса. Многочисленные санкции, введённые США, не возымели на внешнюю политику Москвы никакого эффекта. Снизилась частота контактов, как между официальными представителями двух стран, так и между простыми гражданами. В то же время, Россия сблизилась с Китаем, основным конкурентом США на мировой арене и всё увереннее бросает вызов США и их союзникам, расширяя свои региональные и глобальные связи.

Поэтому авторы статьи в The National Interest рекомендуют пересмотреть стратегию по отношению к России, для чего США необходимо определить свои стратегические интересы: основным из них является безопасность. Россия остаётся единственной страной, способной уничтожить США с помощью ядерного оружия. Кроме того, Москва работает над новым поколением сверхзвуковых вооружений, способных преодолеть американскую защиту. У России есть средства для подрыва американского образа жизни, американской демократии, и даже для уничтожения наиболее продвинутого американского оружия.

У Москвы также есть свои стратегические интересы, отмечают авторы, и США, ради собственной же безопасности, должны понять, что движет Россией. Переоценка действий в её отношении делает ясным одно: Америке нужно больше инструментов, нужен более гибкий подход для ответа на опасности, вызовы или даже возможности, которые Россия может предоставить. Противостояние временами необходимо, однако к нему нужно добавить ещё два компонента: конкуренцию и сотрудничество.

По мнению авторов The National Interest, в последнее время американский выбор политики по отношению к России основывался на предположении, что у него не будет затратных последствий для интересов США. К примеру, если Вашингтон позволит режиму контроля за вооружениями ослабеть, будет ли он в состоянии профинансировать модернизацию стратегических и тактических вооружений, чтобы справиться с возможными конфликтами в Европе и Азии? Будет ли у США возможность отслеживать развитие российских вооружений, в случае выхода из договоров по контролю над ними?

Если Вашингтон продолжит накладывать на Россию санкции, готов ли он отказаться от совместных действий, которые приносят выгоду обеим странам — от исследований космоса и освоения Арктики? Готов ли американский бизнес уступить выгодные контракты с российскими компаниями иностранным конкурентам?

Учитывая все эти факторы, авторы статьи рекомендуют включить в американскую стратегию по отношению к России следующие элементы: упор на стратегическую стабильность через договоры о контроле за вооружениями, развитие сильного наступательного и оборонительного кибероружия при одновременном диалоге с Россией и восстановление контактов между гражданами двух стран, для лучшего понимания друг друга.

Авторы статьи отмечают, что российско-американские отношения вряд ли сильно улучшатся в обозримом будущем. Однако, необходимо предпринимать шаги, для того чтобы интенсивное соревнование с Россией не поставило под угрозу безопасность США. Это не будет попыткой «подружиться» с Россией: новая стратегия не основана на предпосылке, что Москва хорошо относится к Вашингтону, она базируется на усилении защищённости Америки. Нравится это, или нет, но сотрудничество с Россией — это один из аспектов гарантирования безопасности США.