Welt: Трамп и Путин не разговаривают, и это большая проблема

Президенты США и России не встретятся на полях саммита G20, и это большая проблема, потому что им есть что обсудить, считает корреспондент немецкого телеканала Welt. Трампу и Путину необходимо заниматься урегулированием украинского кризиса и вести переговоры по поводу сокращения вооружений, но это невозможно, если они даже не разговаривают друг с другом.

Поговорим с Кристофом Ваннером в Москве о встрече, которая не состоится — а именно: о встрече между президентом США и российским президентом. Кристоф, выходит, Трамп повернулся к Путину спиной. Как Россия реагирует на отказ?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Кремль пытается преуменьшить важность этой темы и умаляет её значение. Там говорят, что сожалеют о том, что встреча с Трампом не состоится, и что там в любое время готовы к конструктивному диалогу с США. Однако за кулисами всё кипит — в этом меня заверил эксперт по Кремлю Дмитрий Орешкин во время разговора по телефону. Орешкин говорит, что Трамп обошёлся с Путиным бесцеремонно, что это была звонкая пощёчина, неприятный сюрприз. Отмена этой встречи действительно показывает, что отношения между Россией и США по-прежнему остаются плохими.

Что это означает для попыток их улучшения в будущем?

КРИСТОФ ВАННЕР: Во-первых, никакого улучшения сейчас не предвидится, потому что оба президента даже не разговаривают друг с другом, хотя им есть что обсудить. Без США точно не получится урегулировать украинский кризис, который снова забурлил в последние дни. Если оба президента не будут разговаривать друг с другом, не удастся продвинуться и по вопросу о разоружении. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, РСМД, из-за этого провисает, договор New Start о стратегических межконтинентальных ракетах тоже тормозится — необходимо вести переговоры о его продлении, а для этого Трамп и Путин должны встретиться. Но они этого не делают, и это большая проблема.

Здесь, в Москве, полагают, что причина, по которой Трамп не хочет этой встречи, совершенно иная — это вовсе не украинский кризис, а дело Коэна. Это дело его бывшего адвоката, который теперь признался перед судом, что в период до выборов 2016 года Трамп, предположительно, всё ещё планировал дела с Россией и хотел построить в Москве большую Трамп-тауэр. Президент США это, конечно, отрицает, но именно этот момент якобы стал причиной того, почему Трамп избегает Путина, — то есть, это внутриполитические проблемы. Трамп, как тут говорят, боится Путина как чёрт ладана.

Кристоф, большое спасибо за этот анализ.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2018 года.