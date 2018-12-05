CNN: диалога не получается — в России разлюбили Трампа

Российские СМИ вслед за Кремлём разочаровались в Трампе — если раньше его считали чуть ли не своим, теперь его изображают как слабого лидера, сообщает CNN. Как отмечает журналист канала, последней каплей для Москвы стала «оскорбительная» отмена Трампом встречи с российским президентом на саммите G20.

США поставили России ультиматум по ракетному договору времён холодной войны. Он носит название Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По словам государственного секретаря США, они выйдут из договора через два месяца, если Россия не изменит свой курс. На заседании НАТО Майк Помпео сказал следующее.



МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: К каким бы успехам ни приводил этот договор, сегодня мы должны противостоять нарушению Россией своих обязательств по контролю над вооружениями. Как я сказал своим коллегам — министрам сегодня, у наших стран есть выбор: спрятать голову в песок или дать основанный на здравом смысле ответ на российское вопиющее пренебрежение конкретными положениями Договора РСМД.



Переговоры по договору в 1980-х годах вели президент США Рональд Рейган и лидер СССР Михаилом Горбачёвым; их целью было ограничить количество ракет, запуск которых вы сейчас видите. В России утверждают, что положения договора не нарушают. В США и НАТО с этим не согласны.



Позицию по договору, которой придерживаются США, в российских средствах массовой информации в основном критикуют и освещают в негативном свете. Похоже, прежнее очарование Трампа могло поблекнуть. Прежде новоиспечённый президент США, казалось, был любимчиком государственных СМИ, но больше он таковым не является. Корреспондент CNN Фред Пляйтген с подробностями о том, что в Москве могли разлюбить Трампа.



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Неужели дружбе Путина и Трампа пришёл конец? После того как президент США оскорбил российского лидера на этих выходных в рамках саммита G20, в последнюю минуту отменив двустороннюю встречу, сославшись на захват Россией нескольких украинских военных кораблей и 24 моряков, Владимир Путин сделал язвительные замечания.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: У нас два маленьких катера, подаренных США Украине, которые не прошли через Керченский пролив.



И это несмотря на то, что данные катера никакими американскими подарками не являлись. Белый дом заявил, что встреча двух президентов была отменена, чтобы показать Владимиру Путину, что захват кораблей был неприемлемым шагом.



Однако подконтрольные Кремлю СМИ перешли в наступление. В телепередачах, где до недавних пор американского президента называли «Трамп наш», его теперь принялись бранить.



ВЕДУЩИЙ: Что это вообще за человек, который сначала говорит, что будет, а потом, что не будет? Может нам подождать ещё когда его переизберут, чтобы начать общаться с Америкой. Что это за глупость? Похоже, этот человек невменяем.



Государственное российское телевидение ранее в целом следовали курсу Кремля — там утверждают, что президент Трамп очень хочет наладить отношения между США и Россией, но ему мешает конгресс, СМИ и расследование по «российскому делу». Теперь же, судя по всему, как в Кремле, так и в российских СМИ происходит фундаментальный сдвиг — американского президента отныне изображают слабым, как это сделал, например, главный ведущий российского ТВ.



ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ, телеведущий: Диссонансом в общем настроении выглядел нахохлившийся Трамп, который, усевшись в закрытую позу, словно ото всех защищался, боясь сморозить что-то лишнее. Похоже, к содержательной встрече с Путиным Трамп был просто не подготовлен.



Короткую беседу с Владимиром Путиным на полях саммита президент Трамп всё же провёл, но российская сторона явно раздражена: когда сегодня пресс-секретарю Владимира Путина попросили охарактеризовать российско-американские отношения, он ответил лишь, что диалога не получается. Фред Пляйтген, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 05 декабря 2018 года.