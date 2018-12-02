CNN: встреча Трампа с Путиным станет возможна только после освобождения украинских моряков
И снова здравствуйте! Министр обороны Джим Мэттис сегодня разразился поразительным откровением о том, насколько сильно стремится Россия повлиять на выборы в США — а также о том, что такие попытки, по словам Мэттиса, Москва предпринимает до сих пор. Вот что он сказал о Владимире Путине сегодня на официальном мероприятии в Калифорнии.
ДЖЕЙМС МЭТТИС, министр обороны США: Наши отношения ухудшились, и никаких сомнений в этом нет. Он (Владимир Путин. — ИноТВ) в прошлом месяце вновь пытался мутить воду на наших выборах, и мы наблюдаем непрекращающиеся усилия в этом направлении.
И вот такое мы слышим от Мэттиса всего через день после того, как пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала расследование (спецпрокурора минюста США. — ИноТВ) Мюллера в отношении вмешательства России в выборы 2016 года «российской фальшивкой и охотой на ведьм.
А Трамп между тем только что поднялся на борт президентского самолёта, не став разговаривать с журналистами — он сейчас возвращается с саммита «Большой двадцатки». Нам стало известно, что на саммите он провёл неформальную встречу с Путиным — несмотря на то, что их официальные переговоры Трамп отменил по причине обострения противостояния между Россией и Украиной.
А с нами на связь из Буэнос-Айреса выходит дипломатический редактор CNN Ник Робертсон. Ник, Путин заявил журналистам, что они с Трампом обсудили Украину. Что ещё слышно?
НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Ну конечно, ведь причиной, по которой Трамп заявил, что не станет встречаться с президентом Путиным, как раз и являлся украинский вопрос, а точнее то обстоятельство, что Россия похитила несколько украинских военнослужащих и кораблей неподалёку от Крыма.
Как заявил президент Путин, говоря о своей беседе с президентом Трампом, он высказал американскому коллеге свою позицию, но не смог убедить президента Трампа в своей правоте, ну а Трамп, в свою очередь, не сумел убедить в правильности своей точки зрения Путина. Таким образом, президенты по-прежнему не достигли консенсуса по вопросу противостояния, разворачивающегося сейчас на Украине.
Путин также отметил, что считает очень важным, чтобы они с Трампом всё-таки провели встречу на высоком уровне. Нам известно, что российская сторона рассчитывала на несостоявшуюся встречу и хочет обсудить целый ряд вопросов — хотя бы соглашения о контроле над вооружениями. И российская сторона, судя по словам господина Путина, показывает, что очень важно, чтобы президенты в итоге всё же встретились. А между тем, сегодня госсекретарь Майк Помпео заявил в беседе с (журналистом CNN. — ИноТВ) Вольфом Блитцером заявил, что этого не произойдёт до тех пор, пока Россия не освободит украинских моряков.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 02 декабря 2018 года.
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