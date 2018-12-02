CNN: встреча Трампа с Путиным станет возможна только после освобождения украинских моряков

Судя по заявлениям Владимира Путина, он хочет всё же провести встречу с Дональдом Трампом, чтобы обсудить ряд важных вопросов, констатирует журналист CNN Ник Робертсон. Между тем, как подчёркивает Робертсон, американская сторона уже заявила, что такой встречи не будет, пока Москва не освободит задержанных недавно украинских моряков.

И снова здравствуйте! Министр обороны Джим Мэттис сегодня разразился поразительным откровением о том, насколько сильно стремится Россия повлиять на выборы в США — а также о том, что такие попытки, по словам Мэттиса, Москва предпринимает до сих пор. Вот что он сказал о Владимире Путине сегодня на официальном мероприятии в Калифорнии.



ДЖЕЙМС МЭТТИС, министр обороны США: Наши отношения ухудшились, и никаких сомнений в этом нет. Он (Владимир Путин. — ИноТВ) в прошлом месяце вновь пытался мутить воду на наших выборах, и мы наблюдаем непрекращающиеся усилия в этом направлении.



И вот такое мы слышим от Мэттиса всего через день после того, как пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала расследование (спецпрокурора минюста США. — ИноТВ) Мюллера в отношении вмешательства России в выборы 2016 года «российской фальшивкой и охотой на ведьм.



А Трамп между тем только что поднялся на борт президентского самолёта, не став разговаривать с журналистами — он сейчас возвращается с саммита «Большой двадцатки». Нам стало известно, что на саммите он провёл неформальную встречу с Путиным — несмотря на то, что их официальные переговоры Трамп отменил по причине обострения противостояния между Россией и Украиной.



А с нами на связь из Буэнос-Айреса выходит дипломатический редактор CNN Ник Робертсон. Ник, Путин заявил журналистам, что они с Трампом обсудили Украину. Что ещё слышно?



НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Ну конечно, ведь причиной, по которой Трамп заявил, что не станет встречаться с президентом Путиным, как раз и являлся украинский вопрос, а точнее то обстоятельство, что Россия похитила несколько украинских военнослужащих и кораблей неподалёку от Крыма.



Как заявил президент Путин, говоря о своей беседе с президентом Трампом, он высказал американскому коллеге свою позицию, но не смог убедить президента Трампа в своей правоте, ну а Трамп, в свою очередь, не сумел убедить в правильности своей точки зрения Путина. Таким образом, президенты по-прежнему не достигли консенсуса по вопросу противостояния, разворачивающегося сейчас на Украине.



Путин также отметил, что считает очень важным, чтобы они с Трампом всё-таки провели встречу на высоком уровне. Нам известно, что российская сторона рассчитывала на несостоявшуюся встречу и хочет обсудить целый ряд вопросов — хотя бы соглашения о контроле над вооружениями. И российская сторона, судя по словам господина Путина, показывает, что очень важно, чтобы президенты в итоге всё же встретились. А между тем, сегодня госсекретарь Майк Помпео заявил в беседе с (журналистом CNN. — ИноТВ) Вольфом Блитцером заявил, что этого не произойдёт до тех пор, пока Россия не освободит украинских моряков.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 02 декабря 2018 года.