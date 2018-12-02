BI: Белый дом назвал «российское дело» препятствием для налаживания отношений России и США

Пресс-секретарь Белого дома сообщила Business Insider, что Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за керченского инцидента. Кроме того в своём «дерзком» сообщении Сара Хакаби Сандерс заявила, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое она назвала «охотой на ведьм», подрывает американо-российские отношения, отмечает издание.

Пресс-секретарь Белого дома сделала «дерзкое заявление» о том, почему Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным. В нём Сара Хакаби Сандерс высказала предположение, что расследование «российского вмешательства» мешает сотрудничеству двух стран, передаёт Business Insider.

Во время полёта в Аргентину Трамп написал в Twitter, что запланированные переговоры с Путиным на саммите «Большой двадцатки» не состоятся из-за «недавней агрессии» России в отношении Украины. Белый дом также отверг появившиеся в СМИ сообщения, что два лидера могут провести встречу «на ногах», напоминает издание.

«Сфабрикованная российская охота на ведьм, которая, будем надеяться, близится к завершению, продвигается очень хорошо. К сожалению, она, возможно, подрывает наши отношения с Россией», — ответила Сандерс на запрос Business Insider.

«Тем не менее причина отмены встречи — это Украина. Я надеюсь, что эту проблему вскоре удастся решить, чтобы начать продуктивные переговоры», — добавила официальный представитель Белого дома.

Россия «открыла огонь» по трём украинским кораблям в Азовском море. Столкновение завершилось захватом этих судов и задержанием 24 моряков, которые всё ещё находятся под арестом, утверждает издание.

Заявление Сандерс также последовало вскоре после признания бывшего адвоката американского президента Майкла Коэна. Он сознался, что солгал конгрессу о строительстве Трамп-тауэр в Москве. Отказавшись от предыдущих показаний, юрист рассказал следствию, что переговоры о строительстве продолжались в разгар предвыборной кампании 2016 года.

Незадолго до своего признания Коэн заключил новую сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером. Именно он играет ведущую роль в расследовании «влияния» Москвы на президентские выборы в США, поясняет издание.

Трамп резко отверг обвинения о том, что его штаб «вступал в сговор» с Москвой. В недавнем твите президент написал, что всего лишь «подумывал» о строительстве какого-нибудь здания где-нибудь в России, обращает внимание Business Insider.