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BI: Белый дом назвал «российское дело» препятствием для налаживания отношений России и США

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Пресс-секретарь Белого дома сообщила Business Insider, что Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за керченского инцидента. Кроме того в своём «дерзком» сообщении Сара Хакаби Сандерс заявила, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое она назвала «охотой на ведьм», подрывает американо-российские отношения, отмечает издание.
BI: Белый дом назвал «российское дело» препятствием для налаживания отношений России и США
Reuters

Пресс-секретарь Белого дома сделала «дерзкое заявление» о том, почему Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным. В нём Сара Хакаби Сандерс высказала предположение, что расследование «российского вмешательства» мешает сотрудничеству двух стран, передаёт Business Insider.      

Во время полёта в Аргентину Трамп написал в Twitter, что запланированные переговоры с Путиным на саммите «Большой двадцатки» не состоятся из-за «недавней агрессии» России в отношении Украины. Белый дом также отверг появившиеся в СМИ сообщения, что два лидера могут провести встречу «на ногах», напоминает издание.
 
«Сфабрикованная российская охота на ведьм, которая, будем надеяться, близится к завершению, продвигается очень хорошо. К сожалению, она, возможно, подрывает наши отношения с Россией», — ответила Сандерс на запрос Business Insider.  
 
«Тем не менее причина отмены встречи  это Украина. Я надеюсь, что эту проблему вскоре удастся решить, чтобы начать продуктивные переговоры», — добавила официальный представитель Белого дома.
 
Россия «открыла огонь» по трём украинским кораблям в Азовском море. Столкновение завершилось захватом этих судов и задержанием 24 моряков, которые всё ещё находятся под арестом, утверждает издание.
 
Заявление Сандерс также последовало вскоре после признания бывшего адвоката американского президента Майкла Коэна. Он сознался, что солгал конгрессу о строительстве Трамп-тауэр в Москве. Отказавшись от предыдущих показаний, юрист рассказал следствию, что переговоры о строительстве продолжались в разгар предвыборной кампании 2016 года.
 
Незадолго до своего признания Коэн заключил новую сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером. Именно он играет ведущую роль в расследовании «влияния» Москвы на президентские выборы в США, поясняет издание.
 
Трамп резко отверг обвинения о том, что его штаб «вступал в сговор» с Москвой. В недавнем твите президент написал, что всего лишь «подумывал» о строительстве какого-нибудь здания где-нибудь в России, обращает внимание Business Insider.  
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источник
Business Insider США Северная Америка
теги
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