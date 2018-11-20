Bloomberg Оригинал

Могерини: без Договора РСМД Европа рискует вновь стать «полем битвы» мировых держав

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Расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может представлять угрозу для безопасности Европы, — с таким заявлением, как сообщает Bloomberg, выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. При этом она отметила: «Мы определённо не хотим наблюдать, как европейская территория вновь становится полем битвы для других держав».
Могерини: без Договора РСМД Европа рискует вновь стать «полем битвы» мировых держав
Reuters
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предупредила о том, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может представлять угрозу для безопасности Евросоюза, пишет Bloomberg.
 
«Если мы пойдём на расторжение этого соглашения, безопасность Европы может оказаться под угрозой, — заявила она. — Мы определённо не хотим наблюдать, как европейская территория вновь становится полем битвы для других держав».
 
Могерини также выразила надежду на то, что всё ещё существует возможность для более активной реализации этого договора.
 
«Соглашения важны, и их нужно уважать и реализовывать, — заявила она. — Если существуют вопросы и проблемы с их реализацией, по нашему мнению, правильнее будет настаивать на их полной реализации, а не выходе [из соглашений]», — указала глава европейской дипломатии.
 
Между тем она признала, что у Договора РСМД есть и недостатки.
 
«В нём прописан механизм контроля, но в нём нет механизма для полной реализации этого договора», — отметила глава европейской дипломатии.
 
Как напоминает Bloomberg, президент США Дональд Трамп выразил намерение выйти из Договора РСМД 1987 года с Москвой из-за предполагаемых нарушений со стороны России. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, пригрозил ответными мерами в том случае, если Вашингтон всё же пойдёт на этот шаг.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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Владимир Путин Дональд Трамп Европа Россия РСМД США Федерика Могерини
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