MAZ: немецкие социал-демократы не дадут согласия на размещение новых ракет США в Германии

В случае расторжения Договора РСМД Германия не должна стать местом проведения ядерных военных игр, заявил в интервью Märkische Allgemeine Zeitung вице-председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених. «Мы не дадим согласие на размещение новых американских ракет», — заверил немецкий политик.
На ближайшем заседании коалиционной комиссии члены немецких партий ХДС, ХСС и СДПГ, в частности, займутся планами Соединённых Штатов расторгнуть Договор РСМД с Российской Федерацией, сообщает Märkische Allgemeine Zeitung.
В связи с этим вице-председатель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених предупредил о возможном в будущем размещении на территории ФРГ американских ракет средней дальности, отмечает немецкая газета.
«В случае расторжения Договора РСМД Германия не должна стать местом проведения ядерных военных игр», — заявил в интервью Märkische Allgemeine Zeitung заместитель председателя фракции СДПГ в немецком парламенте.
«Мы не дадим согласие на размещение новых американских ракет средней дальности, — заверил Рольф Мютцених. — Между Россией и США нет никакой бреши в военном плане, как некоторые раз за разом утверждают».
Соединённые Штаты обвиняют Российскую Федерацию в нарушении условий Договора РСМД, и именно по этой причине Вашингтон хочет расторгнуть это соглашение с Москвой, уточняет Märkische Allgemeine Zeitung.
В свою очередь, подчёркивает издание, недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и вовсе заявил, что «новых американских ядерных ракет в Европе нет, а вот новые российские ракеты есть».
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